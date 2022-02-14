【夜期時段】即月期指報２４３８６點，跌５１點，低水１７１點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４３０點，跌７點，低水
１２７點，最新報２４３８６點，跌５１點，低水１７１點，合約成交８８５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５８０點，跌３點，低水３８點，最新報８５６５點，跌
１８點，低水５３點，合約成交７０８張。
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