【夜期時段】即月期指報２４３８６點，跌５１點，低水１７１點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４３０點，跌７點，低水

１２７點，最新報２４３８６點，跌５１點，低水１７１點，合約成交８８５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５８０點，跌３點，低水３８點，最新報８５６５點，跌

１８點，低水５３點，合約成交７０８張。

