  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2022 19:05

《再戰明天》俄羅斯總統和德國總理舉行會談，歐元區公布ＧＤＰ

　　《經濟通通訊社１４日專訊》俄羅斯總統和德國總理舉行會談，及歐元區公布ＧＤＰ，料為
周二（１５日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，俄羅斯總統普京和德國總理朔爾茨舉行會談。本港時間１５日
８：３０ａｍ，澳洲央行公布２月貨幣政策會議記錄。晚上８：００ｐｍ，北約秘書長史托騰伯
格在召開北約國防部長會議之前召開新聞發布會。

＊日本公布ＧＤＰ，美國公布ＰＰＩ＊

　　數據方面，周二本港時間７：５０ａｍ，日本公布第四季國內生產總值，季率料由下滑
０﹒９％改善至升１﹒５％。本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布１２月產能利用率；１２月工
業生產。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值，季率升幅料由２﹒２％收窄
至０﹒３％，年率升幅料由３﹒９％擴大至４﹒６％；１２月貿易收支，料由負１３億歐元惡化
至負４７億歐元。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月生產者物價指數（ＰＰＩ），月率升幅
料由０﹒３％擴大至０﹒５％，年率升幅料由９﹒７％收窄至９％；２月紐約聯邦儲備銀行製造
業指數料由負０﹒７升至１１。
　　在本港，明日公布業績的公司有：朗廷（０１２７０）、新興印刷（０１９７５）、陽光房
產（００４３５）、北大資源（００６１８）等。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/02/2022
【預算前瞻】畢馬威料本財年赤字370億　倡派五千元電子消費券
中國故事14/02/2022
《神州經脈》人行續釋寬信用訴求　惟收水加速A場再跌　外資轉走
財經熱話14/02/2022
【內房困局】售產降級欠債　負面消息再連環爆　內房股全線急跌
財經熱話14/02/2022
俄烏緊張油價創7年高疊加高息，油股進可攻退可守？
FOCUS14/02/2022
【FOCUS】白宮煽風點火開戰　烏克蘭人靜賞莎翁劇
財經熱話14/02/2022
【手機設備】舜宇「曙光初現」吼位買入？丘鈦買家趁好消息入市出貨？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金