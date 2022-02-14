《再戰明天》俄羅斯總統和德國總理舉行會談，歐元區公布ＧＤＰ

《經濟通通訊社１４日專訊》俄羅斯總統和德國總理舉行會談，及歐元區公布ＧＤＰ，料為

周二（１５日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，俄羅斯總統普京和德國總理朔爾茨舉行會談。本港時間１５日

８：３０ａｍ，澳洲央行公布２月貨幣政策會議記錄。晚上８：００ｐｍ，北約秘書長史托騰伯

格在召開北約國防部長會議之前召開新聞發布會。



＊日本公布ＧＤＰ，美國公布ＰＰＩ＊



數據方面，周二本港時間７：５０ａｍ，日本公布第四季國內生產總值，季率料由下滑

０﹒９％改善至升１﹒５％。本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布１２月產能利用率；１２月工

業生產。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值，季率升幅料由２﹒２％收窄

至０﹒３％，年率升幅料由３﹒９％擴大至４﹒６％；１２月貿易收支，料由負１３億歐元惡化

至負４７億歐元。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月生產者物價指數（ＰＰＩ），月率升幅

料由０﹒３％擴大至０﹒５％，年率升幅料由９﹒７％收窄至９％；２月紐約聯邦儲備銀行製造

業指數料由負０﹒７升至１１。

在本港，明日公布業績的公司有：朗廷（０１２７０）、新興印刷（０１９７５）、陽光房

產（００４３５）、北大資源（００６１８）等。

