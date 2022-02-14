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14/02/2022 16:57

【企業盈警】亞洲能源物流（３５１）料去年轉盈為虧蝕５３００萬

　　《經濟通通訊社１４日專訊》亞洲能源物流（００３５１）公布，預計於截至去年１２月
３１日止年度錄得淨虧損約５３００萬元，而相對於截至２０２０年１２月３１日止年度則錄得
淨溢利約１﹒１１億元。
　　期內盈轉虧主要由於ＣＯＶＩＤ－１９疫情下去年的船員成本增加及２０２０年終止確認一
個合營企業集團之一次性收益。（ｂｎ）

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