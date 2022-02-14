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14/02/2022 18:13

【企業盈喜】東軟教育（９６１６）料去年經調整純利增最少３６％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》東軟教育（０９６１６）發盈喜，預期截至去年１２月３１日
止年度，與２０２０年同期相比，年內利潤增長不少於１９０％，其中公司擁有人應佔年內利潤
增長不少於２７０％；及年內經調整純利增長不少於１８％，其中公司擁有人應佔年內經調整純
利增長不少於３６％。
　　上述增長主要由於期間集團旗下大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院的在校學
生人數及平均學費的持續增長；期間集團教育資源輸出業務的快速成長；及由於新冠疫情影響，
集團於２０２０年度向學生退還總計３０８０萬元人民幣住宿費，而２０２１年團旗下三所大學
的學生均返校恢　復線下授課。年內利潤及年內經調整純利的增長亦由於公司於２０２１年６月
１日完成對附屬公司大連東軟睿新科技發展有限公司１９﹒１８％的權益收購。
　　此外，年內利潤及本公司擁有人應佔年內利潤較２０２０年同期相比的增長亦由於相較於集
團因於２０２０年９月於主板上市而於２０２０年產生的大額的上市開支，２０２１年度集團未
發生任何上市開支；及集團因授出首次公開發售前股權激勵計劃下的購股權而於２０２０年度產
生相較於２０２１年度更大的期權成本。（ｓｌ）

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