【新冠肺炎】銅鑼灣ＳＯＧＯ崇光百貨情人節停業一天，未交代原因

《經濟通通訊社１４日專訊》利福國際（０１２１２）旗下的香港崇光百貨凌晨在社交網站

發特別通知，宣布為保障所有顧客和同事之健康與安全，崇光百貨銅鑼灣店今日暫停營業一天，

但通知並無交代停業原因。

崇光百貨銅鑼灣店月初曾因有員工初步確診，於２月５日及６日暫停營業，並安排全店的深

度清潔及霧化消毒工作。（ａｃ）





