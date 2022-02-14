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14/02/2022 10:16

【新冠肺炎】銅鑼灣ＳＯＧＯ崇光百貨情人節停業一天，未交代原因

　　《經濟通通訊社１４日專訊》利福國際（０１２１２）旗下的香港崇光百貨凌晨在社交網站
發特別通知，宣布為保障所有顧客和同事之健康與安全，崇光百貨銅鑼灣店今日暫停營業一天，
但通知並無交代停業原因。
　　崇光百貨銅鑼灣店月初曾因有員工初步確診，於２月５日及６日暫停營業，並安排全店的深
度清潔及霧化消毒工作。（ａｃ）

　

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