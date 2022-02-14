【新冠肺炎】勞福局建議高度照顧院舍，每３０名院友設１名保健員

《經濟通通訊社１４日專訊》勞工及福利局副秘書長郭慧玲在立法會一個委員會上建議，高

度照顧院舍日後每３０名院友，就要有最少１名保健員；而護理員及其他員工，１比２０的人手

比例時段，要由現時每日８小時，上調至每日１０小時。

院友人均樓面面積方面，高度照顧院舍的最低人均面積，建議在８年內逐步提升至９﹒５平

方米，中、低度就上調至８平方米。



＊院舍人手不足要激活更多勞動人口＊



社福界立法會議員表示，政府急需改善安老院和殘疾人士院舍的人手供應，指現時行內很難

聘請人手，指幾乎所有院舍都請不到足夠員工，最終令服務使用者受害。他認為，院舍根本無法

與醫管局「爭護士」，無論提供甚麼培訓，都會被「搶人手」，促請當局與社聯等持分者開展工

作小組，徹底改善結構性問題。他又關注，提高院舍服務質素，一定會增加成本，認為如果轉嫁

到基層或弱勢社群是不公道。

勞工及福利局副局長何啟明表示，當局希望為長者提供有尊嚴的院舍生活，相信院舍在８年

內，會有足夠時間逐步過渡。他又指人手不足問題，是因為整體勞動力下降，指需要檢視如何激

活更多勞動人口工作。（ｈｙ）

