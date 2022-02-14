《小傳日記》正榮空穴內風必有因，舉債融資真係咁好搵？

《小傳日記》魚缸今日又無咁幾百點，主要就係因為上禮拜五花旗國又警告話俄羅斯準備打

㗎喇，嚇到嗰邊魚缸又拋貨。不過查實就「皇帝唔急太監急」，有傳係拜登政府想喺中期選前奮

力一搏，諗住俄烏真係開打，自己出手調停可以爭返啲功績。所以就見到美國日日好似「熱鍋上

嘅蟻」，但係俄佬就姿柔淡定。

不過今日魚缸跌都唔止係外圍影響，因為呢幾日內房又見凶兆！福建系嘅正榮地產

（０６１５８），上個禮拜就被人傳佢會拒絕贖回一批境外美元債，仲引發雪崩式冧價，大跌咗

六成六。今日開市引嚟一批趁低吸嘅炒鬼，但都敵唔過沽壓，最終全日收報１﹒０４元，又唔見

超過一成半。同系除咗正榮服務（０６９５８），仲有融信（０３３０１）同融信服務

（０２２０７）都一齊捱沽，因為正榮就係二哥歐宗榮開嘅，融信就係細佬歐宗洪嘅，而大哥歐

宗金就係福建財團歐氏投資創辦人，據講正榮同融信嘅發展都唔少得大哥幫手。

其實今日正榮就出咗通告，澄清話無講過拒絕贖回批債，仲話一月初通告已經講過會喺３月

５號贖回呢批債，之前嗰啲報道都係不實嘅。但係正榮同好多民企內房一樣，都係一身債。有內

媒就整合咗，除咗呢批２億美元債之外，今年上半年到期嘅仲有４月１３日到期嘅餘額２﹒１億

美元債，同埋６月３０日到期的餘額１６億美元債。雖然正榮由舊年１１月開始五次提前回購境

外債，但係舊年半年業績上面２２３億人仔嘅一年內應付款項，都令到孖屐」好懷疑正榮嘅償債

能力。

正榮債務連天嘅始作俑者，據講就係執董陳偉健，自從２０１８年加入正榮之後，正榮業績

就突飛猛進，但係之後就後勁不繼，每年業績增長持續減慢，仲爆咗今次單嘢出嚟。舊年９月陳

偉健就接受內媒訪問，提起過有關發債集資嘅問題，講到「雅居樂（０３３８３）做了、我們做

了、新城（０１０３０）做了、世茂（００８１３）做了、合景泰富（０１８１３）做了，這些

是市場上感覺是穩健的公司」，話投資者會明白部分房企出現違約只係個別情況。而陳生「點燈

」嘅呢批內房，而家咩情況，大家都知啦，請請！



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