【新冠肺炎】本港新增２０７１宗確診，４５００宗初陽案例

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增２０７１宗

確診，１９宗輸入案例，都是同一航班從印尼抵港，其他都是本地個案。確診個案中有３２宗涉

Ｄｅｌｔａ變異病毒株，有１９５７宗涉Ｏｍｉｃｒｏｎ，並有１００多宗未有結果。另有

４５００宗初步陽性個案。昨日確診數字，因政府化驗所未能趕及完成所有化驗，會略為增加。

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