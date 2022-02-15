【新冠肺炎】法國外貿銀行：港疫情清零政策恐損害消費相關行業

《環富通基金頻道１５日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ

Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發布關於本港消費相關行業的報告。



＊人員流動及零售活動降速快，更嚴格措施令復甦受壓＊



報告指，香港連日來確診數字飆升，政府再次收緊社交距離措施，消費相關行業的復甦也受

到影響。儘管整個亞洲都出現Ｏｍｉｃｒｏｎ爆發，但高頻數據顯示本港的人員流動及零售休閒

活動水平下降速度遠快於亞洲其他地區。鑑於疫情期間人員流動性與經濟活動緊密相關，消費相

關行業驟然下滑令香港經濟面臨壓力。在此番社交距離加強之前，香港零售銷售和餐飲服務截至

２０２１年底已經恢復至疫情前水平的９５％，酒店及住宿恢復至７５％。

社交距離限制打亂了零售業的復甦腳步。由於本地消費支出周期性反彈已經見頂，更加嚴格

的措施無疑為復甦帶來更大壓力。對外方面，這種趨勢可能會讓香港陷入兩難境地，無論是對中

國內地還是對世界其他地區開放，都將帶來不確定性。



＊料今年零售業零增長，失業率可能回升至約５％＊



報告提到，零售業下滑的程度不及２０２０時嚴重，因為現在疫苗接種率高於當時，並且

Ｏｍｉｃｒｏｎ的死亡率較低。在未來幾個月社交距離措施依然保持嚴格的情況下，預計今年香

港零售業增速將會從２０２１年的８﹒１％下降至０％，但是這仍然好於２０２０年下滑２４％

的紀錄。

然而，零售及餐飲食宿服務表現不佳會帶來一系列連鎖反應。勞動力市場方面，失業率此前

從２０２１年２月的峰值７﹒２％下降至２０２１年１２月的３﹒９％，下半年餐飲服務復甦是

主要推動力，但目前人員流動受限、暫未有政府財政支援的情況下，失業率可能會回升至

４﹒９％。香港零售物業空置率雖然在１０％以上，但此前已經開始有緩解的跡象，不過當前負

面情緒蔓延可能會熄滅這個勢頭。

報告指，作為一個小型和開放的經濟體，嚴格的社交距離措施導致人員流動性迅速減少，這

對香港來說是一個大問題，特別是對消費相關行業。因此，港府應該考慮在即將出台的財政預算

中擴大財政刺激，以補償居民和受影響的行業。這雖然不能完全彌補實體店營業時間的損失，但

至少可以在一定程度上緩解壓力。（ｗａ）

