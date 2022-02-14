《保險智衛－余栢堅》保險買幾大？唔係講ｆｅｅｌ（家庭篇）

《保險智衛》壬寅虎年「新正頭」先祝大家身體健康、如虎添翼！

大家在新年都喜歡聽到吉祥說話，要將收到的祝福轉化成真其實不難，定好保障及財富增值

大計並持之以恆，「歲歲平安」、「年年有餘」、「財源滾滾」等就容易隨之而來。上篇同大家

分享過與個人有關的各種保障，以及計算保障額時可留意的重點，今次就講解如何保障家人。



＊以人壽保險保障家人生活＊



傳統上買保險普遍都以終身人壽保險為基本計劃，再加上醫療、危疾、意外等附加保障。人

壽保險最根本的目的是保障受益人而非被保人，重點在於被保人身故後有足夠金錢為其家人或受

養人提供財務保障。如你是家中的經濟支柱，需供養子女、伴侶、父母，或有債務（如按揭貸款

），人壽保障對你家人便十分重要。

計算人壽保障額的方法很簡單，一般是將未來的個人及╱或家庭支出需要（如未償還的負債

金額、處理身故的開支、受養人一段時期內的持續開支等），減去現有資產總值（即所有資產變

現的金額，包括現有保單的身故賠償額等）。

至於受養人的持續開支可以是家人及╱或家庭每月基本開支，亦可更周詳考慮到家人將來的

額外需要，如父母的長期護理費用、配偶與子女的醫療保險開支、教育經費，亦可加入通脹等因

素。不過，最重要是按自己的收入和負擔能力來衡量為家人提供多少及多長時間的保障，以及能

應付即時需要。



＊儲蓄人壽，定期人壽，如何善用？



一般而言，年輕人及長者在人壽保障上的需要較小，年輕人可能主要需供養父母，而長者不

一定有需供養人士，因此要定期審視自己在不同階段的保障需要，確保人壽計劃能持續切合當前

所需。如在５年、１０年內有需要加大人壽保障額，可考慮投保定期人壽，以較低的保費加大人

壽保障。若選擇帶有儲蓄成份的終身人壽保障計劃，保單內的保證現金價值及週年紅利（如有）

就可在沒有索償的期間一路累積，繼而繼續保障未來儲蓄需要，或將財富傳承。

以往過年大家常會避談保險，隨著觀念改變，保險已更入屋，成為日常生活一部分。祝願大

家家庭和睦，幸福美滿！

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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