《投資新視野－鄧嘉南》全球化主軸東移，關注四個長期趨勢

《投資新視野》在特朗普時期開始的中美貿易戰，將在拜登時期進一步發展為「資本戰」。

隨著中國公司從紐約證券交易所退市，美國資本市場和中國公司將繼續分道揚鑣。這些企業相繼

回流，香港證券交易所將成為主要得益者，而上海的中國政府債券市場將繼續壯大。



＊全球化主導地位轉，亞洲經濟實力逐現＊



從大方向來看，以西方為中心的全球化正經歷重新定位的過程，轉變成東方主導。西方市場

的需求和東方市場的供應的共生關係持續分裂。由於西方政府的舉債（至今大量補貼西方市場的

需求）力度將會轉弱，因此東方的供應將漸趨滿足東方市場的需求。

新冠病毒疫情揭露了以亞洲為基地的高效益供應鏈對西方市場的缺點。事實證明，將工業導

回至西方國家的過程充滿挑戰，只適用於生產過程可以高度自動化的行業。相反，供應來源只是

由中國分散至越南和孟加拉等成本更低的亞洲生產市場，這不僅無法解決西方國家面對的問題，

更將亞洲的經濟實力擴展至中國以外的其他市場。



＊關注四個長期趨勢，審慎配置投資組合＊



展望未來，四個暫時屬於低層次的拉鋸戰或會繼續升級，影響不少投資組合的表現。這些是

長期趨勢，而投資者應密切關注：

儲備貨幣：繼去年人民幣兌美元造好後，即將推出的數碼人民幣將提升其作為儲備貨幣的地

位。約１﹒４億的中國公民已啟動電子人民幣錢包的功能，佔中國人口的１０％，為數碼身份奠

定基礎。由於全國公用事業、餐飲、運輸、零售和政府服務等１６０萬商戶接受電子付款，企業

電子人民幣錢包的數量亦已超過１０００萬個。

無風險利率：十年期美國國債的實際收益率處於負數水平，與十年期中國債券的正收益率形

成鮮明對比，削弱了美國國債在制訂全球無風險利率的影響力。中國政府債券市場持續國際化，

可望形成另類基準，協助訂定中國及整體亞洲市場的資金成本。

資源：在中國的主導下，對於供應有限的天然資源，亞洲的購買能力相對西方市場正在上升

，特別是能源，結果形成物價壓力。通脹趨升將對匯率疲弱國家造成沉重打擊，影響遠超匯率強

勁國家。

技術：雖然中國的高端電腦晶片發展仍然落後，但在其他多個領域，中國的技術優於西方市

場，例如：５Ｇ、電動車電池、量子密碼學、高速鐵路、配電、電子商貿和人面辨識。在人工智

能的關鍵範疇，中西兩地的實力不相伯仲。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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