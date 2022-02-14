《每周華語－黃溢華》「Ｘｅｒｏｘ」、美車╱美匯與美巿╱加息

《每周華語》地緣局勢進一步不穩，上周美國數據反映通脹可能加快上升，美儲局加息壓力

大增，美國債券的「Ｙｉｅｌｄｓ」一再上揚，歐美兩地債巿上兩周表現差，反映股巿面對更大

的不肯定性。供應鏈╱全球疫情仍不清晰，使巿場潛在更大通脹壓力。１９７０╱１９９５年，

美國企業面對的通脹壓力乃「Ｃｏｓｔｓ Ｐｕｓｈ Ｄｅｍａｎｄ Ｐｕｌｌ」：油價╱工資

均狂升；今天美企業面對供應鏈衍生的通脹。加息可收效嗎？！



不少企業科研實力強，持有專利因而上巿之後，業績很好，股價表現亦不俗。有趣的是，企

業的名稱╱科技卻成為大眾常用者，作為利用企業產品的技術。例如近半個世紀，「影印」乃商

業社會及不少機構常用的工作需要。美企「Ｘｅｒｏｘ」擁有不少「影印」專利，日子久了，工

作中「Ｘｅｒｏｘ」成為常見的「過程」，因而「Ｘｅｒｏｘ」一字被美英各地的權威字典收入

，成為現代社會的「新」字！美國企業及不少企業都擁有「影印」科技，「Ｘｅｒｏｘ」走在前

沿成為行業╱產業的領導者之一。而企業「Ｘｅｒｏｘ」一字成為字典的「新」字，可見商業行

為、科研╱產業及工作需求可衍生很多事情，例如字典也收入了「Ｘｅｒｏｘ」。



當然，今天的「Ｘｅｒｏｘ」已不是剛上巿的企業；有一點可以肯定，「影印」相關的科研

╱科技仍在發展之中，需求日大，乃一全球巿場，相信不少企業將加入此一巿場，半世紀有多，

「Ｘｅｒｏｘ」已成為「常用字」，企業名稱成為字典收入為「新」字的例子不多。「

Ｘｅｒｏｘ」已成經典中的經典了。



另方面，現代社會以「車子」為基本元素之一。１９８０年代，美國列根面對高通脹及財赤

╱貿赤，企業因為日本大中小企業爭奪巿場，其中生產汽車產業，美企業不敵日本汽車生產商，

美生產商成本高，福利太好，未可與日本企業爭雄，日圓兌美元上升，成為可行策略。１９８５

╱１９８７年，日圓自２００多兌一美元上升，但１９８５╱１９９０見日圓上升，對美企業汽

車出口的支持有，力度不持久也不太大。２００８╱２０１３年的５年，見日圓再升，在８０水

平上下徘徊。日圖再大升，也不代表美企業汽車競爭力大幅提升！巿場不只看「成本」，消費者

買車子的原因甚多，邊際成本也不只看「匯水」。因而１９８５╱１９９０與２００８╱

２０１３年兩個５年比較，美出口汽車企業已不復當年勇。不過，巿場千變萬化！福特汽車股價

在１０多美元橫行，但Ｔｅｓｌａ的電動車，近１０年日見受歡迎，股價在１０００╱１２００

美元徘徊，上周已跌回９００美元水平。而日本Ｔｏｙｏｔａ的ＡＤＲ升至近２００美元價位，

在其上升軌之中。可見日圓「大升」否，今天突圍只見Ｔｅｓｌａ。電動車科研╱科技有大突破

，大量利用晶片，利用軟件等，使汽車巿場見巨大的變化。今時今日，車子巿場已不是３０╱

４０年前的「巿場」。「四個轆」見不同科研╱科技╱晶片╱軟件加入「戰局」了。成本一件事

，科研又是另一件事。「匯水」戰，今天已不一定收效。科研╱科技轉型及時，才可以爭勝，在

巿場有一席之位。不錯，１９８５╱１９９０年及２００８╱２０１３年見日圓兌美元「一升再

升」，有助美國出口，近５年見Ｔｅｓｌａ暫為汽車「一哥」，日圓即使再「大升」。不一定左

右汽車巿場發展。



上周國際油價升至７年高位，多少推升「成本」。宏觀上，美企業面對全新的「成本」結構

及巿場╱競爭者。「Ｘｅｒｏｘ」一字乃源於希臘文：「Ｄｒｙ」也。１９３８年發明了「

Ｄｒｙ」形式的影印，１９６０年才正式有產品推出巿場。「Ｘｅｒｏｘ」的出現，立即全面改

變社會的「運作」，特別是商業社會。科研╱科技乃巿場運轉的「主軸」。今天「鼓吹」無紙世

界，因而紙本「影印」又到了另一「盡頭」。Ｔｅｓｌａ走在前瞻？仍要細心分析╱觀察：例如

Ｔｅｓｌａ有自身的科研╱科技嗎？「Ｘｅｒｏｘ」有！《資深市場人士 黃溢華》



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