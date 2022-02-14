《容我世說－張翠容》狼來了？美國欲騎劫北約走上不歸路

《容我世說》過去兩星期美國不停放風，俄羅斯不是明天入侵烏克蘭，便是在未來數星期內

採取侵略行動；不是在冬奧結束前，便是在冬奧結束後，這樣來回講了好幾次，並大張旗鼓撤僑

及調兵遣將，還要求北約造好戰爭準備云云。這不禁令我想起小時候聽過的「狼來了」這故事。

美國如此表現不是由於神經過敏，或是真的收到這樣情報，而是有目的地煽風點火。



如歐洲和俄國關係惡化，從而打擊兩者的能源合作，美國是最大的得益者吧。難怪美國經常

代德國喊話，制裁俄國從取消北溪二號開始，這是一條由俄國經波羅的海直接到達德國的天然氣

運輸管道，早於去年工程已完成。自喊停後，歐洲燃油大幅漲價，推高了通脹指數。失去了俄國

的天然氣，取而代之便是美國昂貴的頁岩油，美國並由此可力保其美元霸權。看來，最想見到俄

烏開戰的可能是美國了，即使只是一場偽戰爭。



除經濟外，美國亦可加強她在北約的軍事領導角色，她推動北約對準俄羅斯這位宿敵之餘，

亦把戰線拉到中國去。日前白宮公布總統拜登任內第一份印太戰略報告，報告中特別強調來自中

國的挑戰。事實上，當三年前北約在七十周年峰會，制定出「北約２０３０」未來１０年的改革

報告，雖仍以俄羅斯為主要對手，但也加上了作為假想敵的中國，指出中國對北約具有系統性威

脅，這將是北約未來戰略的重要一環。



作為一個西方軍事聯盟，當他們這樣描述中國，其意思必然是在軍事安全領域上。中國又不

在大西洋地區，如何威脅北約成員國的安全？可是，即使中國在其所屬的亞太地區有加強軍事力

量的跡象，理論上不屬北約所能置啄的範疇。現在北約指面對中國的威脅，似乎令人感到混淆，

這種說法似乎和因中國崛起而引發的一切問題有所混為一談。



要規範中國在各領域合乎西方眼中的國際標準，也不應由北約來出手，特別在經濟和科技上

，這與北約角色何干？要知道，１９４９年３月由美國、英國和法國成立北大西洋公約組織，旨

在對付蘇聯為首的東歐集團，以及應對大西洋區域安全問題，屬冷戰時期產品。在蘇聯解體後，

北約其實已經完成了歷史使命，有評論認為不應再發揮軍事角色，又或轉換成不同性質的組織。



可是，冷戰雖結束，美國繼續軍事擴張，領導北約參與了多場戰事，從南斯拉夫解體到佔領

阿富汗、利比亞和敘利亞內戰等，直到特朗普高呼要美國再次強大，要求北約成員國分擔更多的

軍費，換言之即維繄軍火商的利益，至今北約軍事開支已佔全球國防開支的７０％。



俄羅斯在葉利欽時代與北約曾有過短暫蜜月期，到普京上台後俄國又成了北約的重點目標。

為了削弱俄國在其傳統勢統力範圍的利益空間，北約更不斷東擴甚至到俄國門口的高加索，格魯

吉亞首先成為犧牲品。為了拉攏格魯吉亞加入北約，美國在背後助長親美反俄力量；俄羅斯也不

甘示弱，利用南奧塞梯和阿布哈茲來分裂格魯吉亞，令到前蘇聯地區動蕩不安。



北約東擴乃是後冷戰時代的重要國際事件，這必對北約本身及各成員國的發展，以至全球秩

序特別是歐洲安全格局，帶來無法估量的影響。美國企圖為複雜多變的國際關係作簡單化定調，

並欲以北約為武器對付中俄兩國，歐盟成員國真的會跟隨嗎？顯然當中的新舊歐洲有不同看法，

可另文分析。



無論如何，我們現在所看到的是，北約這個原局限於北大西洋的軍事聯盟，現在已變成伸到

全球的組織，與當年成立的初衷已不一樣了。



《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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