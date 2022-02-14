《青工俠說－廖錦興》公益事業的真善美

《青工俠說》「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼，天下可運於掌。」《孟子．梁

惠王》２０００多年前的戰國時期儒家代表人物孟子，對華夏文化的「孝」用最直接的方法展現

出來，孟子說：「尊敬家裏的長輩，也尊敬別人家裏的長輩，愛護家裏的兒女，也愛護別人家裏

的兒女」。現代人更推崇大愛，將愛心關懷都傳遞給所有人，香港的公益事業已有百年歷史，由

開埠初期為天災所致的救急扶危和窮困家庭贈醫施藥，在１８７０年成立的東華醫院（東華三院

前身）是在中國土地上的第一間西式中用、以現代醫院形式治病的醫院，發展至今，現在香港已

有六大慈善機構及無數慈善基金和團體針對不同需要的弱勢社群提供服務和支援。



在朋友推介下我認識了「幼吾幼慈善基金」（Ｗｅ Ｒ Ｆａｍｉｌｙ

Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）（基金），基金於２０１０年成立，並以非牟利慈善機構方式為跨代貧

窮、無辜兒童、新移民和弱勢社群提供支援和協助。基金成員主要由香港多個家族或企業的慈善

基金組成，本著「幼吾幼，以及人之幼」的中國傳統教誨，所以取名幼吾幼慈善基金。而基金重

點項目是「３３３小老師培訓計劃」，此計劃是為被挑選的學生免費提供專業支援和成長課程，

提升他們的學習成績、自信心和學習動機，３３３是代表不同意思和願景，期望參與的學生一同

達致３個「同」：同目標、同標準和同步伐；３個「好」：品德好、身心好和學得好；而亦啟發

學生三人行必有我師這句謙虛好學的孔子學說。詳情可瀏覽幼吾幼慈善基金網頁

：ｗｗｗ﹒ｗｅｒｆａｍｉｌｙｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ﹒ｏｒｇ



香港跟全球國際城市一樣都出現嚴重的貧富懸殊問題，高物價、低收入、青年向上流動困難

等引致包括中產階級市民大眾對未來失去信心，產生種種社會問題，甚至影響社會穩定。但我認

為若能發揮人類的大愛，必能改善貧困人口的生活質素。近年盛行的創造共享價值

（Ｃｒｅａｔｉｎｇ Ｓｈａｒｅｄ Ｖａｌｕｅ）模式融會企業策略去達致社會可持續發展的

機會，既可拓展新商機，亦同時回應社會需要。近年內地先以精準扶貧提升貧困人口的生活水平

，在中央財經委員會第十次會議提出「共同富裕」（Ｃｏｍｍｏｎ Ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ）是

中國式現代化的重要特徵，並要求行業巨擘主動組建共同富裕專項計劃，為基層家庭改善生活，

令年輕人獲更多發展及向上流動的機會。共同富裕的核心是讓中國社會更加公平和健康，中國是

人口大國，幅員遼闊，一線省市與偏遠和荒蕪地區在經濟民生的水平差距還是相當大，這共同富

裕的完美願景相信要更長時間才能達成。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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