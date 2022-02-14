【內房困局】萬科郁亮：樓市進入「黑鐵時代」，今年背水一?

《經濟通通訊社１４日專訊》內房龍頭企業萬科（０２２０２）（深：０００００２）主席

郁亮較早前在公司２０２２年年會的總結發言表示，房地產行業已經進入「黑鐵時代」，正縮表

出清，２０２２年是集團破釜沉舟、背水一戰的一年。

他指公司今年是背水一戰的一年，要麼死、要麼活，沒有中間狀態。能解決過去累積下來的

包袱就有開始新徵程的機會，包袱甩不掉就活不下去。

他引述公司高層稱，今年的收入肯定大幅下調，公司的福利及補貼等，要跟「黑鐵時代」相

適應，建立新錨點再出發，否則擺脫不了「黃金時代」的慣性。郁亮還透露，他自己不坐頭等艙

，省吃儉用、減少浪費、營造節衣縮食，並期望管理人員都要全部下沉，身先士卒。他形容，在

「黑鐵時代」房地產行業已經不能像元宇宙、遊戲、能源等熱門行業一樣，通過金錢激勵去找到

合適的人。萬科能提供的機制是事業的舞台、發展的機會，而不是單純的給錢。

郁亮對今年市場預測認為，儘管「房住」可能會釋放一些需求，但需求量不大，他透露去年

買萬科房子的客戶年齡又推遲了兩歲，而且隨著需求不斷被滿足，總量也在不斷變小。另外加上

租購並舉，以及人地房之間的關係可能會有所改善，核心、主要城市的住房供應會增加，過去一

些出於限購等原因未被滿足的改善需求未來有釋放的可能。「不炒」是指儘管可能會放開部分購

房限制，但還是不允許炒的，漲幅限制還會保留，政府也有如稅收或限制出讓等方式管控投資投

機。（ｄｗ）



