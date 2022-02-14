【新冠肺炎】全國本土確診昨增２６宗，９宗無症狀感染轉為確診

《經濟通通訊社１４日專訊》國家衛健委公布，２月１３日，全國確診者新增確診８４宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５８宗，含９宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東５

宗，遼寧１宗，福建１宗，河南１宗，四川１宗）；本土病例２６宗（遼寧１８宗均在葫蘆島市

；廣西６宗均在百色市；廣東１宗在深圳市；雲南１宗在文山壯族苗族自治州）。無新增死亡病

例；新增疑似病例２宗，均為境外輸入病例（均在上海）；新增治癒出院８３宗。此外，新增無

症狀感染３９宗，８宗為本地個案。

截至２月１３日，現有確診病例１３９８宗（其中重症病例５宗），累計治愈出院病例

１００９８０宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０７０１４宗。累計收到港澳

台地區通報確診病例３６６９２宗。其中，香港特別行政區１７０４６宗，澳門特別行政區７９

宗，台灣地區１９５６７宗。



＊遼寧省葫蘆島市實施盡量不出市和居家不外出政策＊



自２月８日以來，葫蘆島市累計有６１宗本土新冠病例，出現多宗個案的綏中縣已實施非必

要不離開或返回政策，而葫蘆島市其他地區亦實行「非必要不離葫」政策，全體市民即日起盡量

不出市，盡量居家不外出，嚴防疫情向外擴散，有特殊情況者要提供２４小時核酸檢測陰性證明

。

葫蘆島強化入葫、離葫通道管控，增加公路、鐵路出入口管控點。截至２月１２日，全市共

設置交通管控點３６個，目前，進出葫蘆島港北港港區、柳條溝港區的外來人員均須持２４小時

核酸檢測陰性証明及行程綠碼方可入港。

另外，天津周六新增１宗本土確診，該病例為葫蘆島返津人士，週日該確診者涉嫌妨害傳染

病防治罪，被天津市公安機關立案偵查。據央視新聞報道，根據目前公安機關掌握的線索，天津

市公安局西青分局週日以涉嫌妨害傳染病防治罪，對週六確診的新型冠狀病毒肺炎陽性感染者王

某某進行立案偵查。（ｃａ）



