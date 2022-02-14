  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2022 09:14

【新冠肺炎】全國本土確診昨增２６宗，９宗無症狀感染轉為確診

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家衛健委公布，２月１３日，全國確診者新增確診８４宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５８宗，含９宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東５
宗，遼寧１宗，福建１宗，河南１宗，四川１宗）；本土病例２６宗（遼寧１８宗均在葫蘆島市
；廣西６宗均在百色市；廣東１宗在深圳市；雲南１宗在文山壯族苗族自治州）。無新增死亡病
例；新增疑似病例２宗，均為境外輸入病例（均在上海）；新增治癒出院８３宗。此外，新增無
症狀感染３９宗，８宗為本地個案。
　　截至２月１３日，現有確診病例１３９８宗（其中重症病例５宗），累計治愈出院病例
１００９８０宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０７０１４宗。累計收到港澳
台地區通報確診病例３６６９２宗。其中，香港特別行政區１７０４６宗，澳門特別行政區７９
宗，台灣地區１９５６７宗。

＊遼寧省葫蘆島市實施盡量不出市和居家不外出政策＊

　　自２月８日以來，葫蘆島市累計有６１宗本土新冠病例，出現多宗個案的綏中縣已實施非必
要不離開或返回政策，而葫蘆島市其他地區亦實行「非必要不離葫」政策，全體市民即日起盡量
不出市，盡量居家不外出，嚴防疫情向外擴散，有特殊情況者要提供２４小時核酸檢測陰性證明

　　葫蘆島強化入葫、離葫通道管控，增加公路、鐵路出入口管控點。截至２月１２日，全市共
設置交通管控點３６個，目前，進出葫蘆島港北港港區、柳條溝港區的外來人員均須持２４小時
核酸檢測陰性証明及行程綠碼方可入港。
　　另外，天津周六新增１宗本土確診，該病例為葫蘆島返津人士，週日該確診者涉嫌妨害傳染
病防治罪，被天津市公安機關立案偵查。據央視新聞報道，根據目前公安機關掌握的線索，天津
市公安局西青分局週日以涉嫌妨害傳染病防治罪，對週六確診的新型冠狀病毒肺炎陽性感染者王
某某進行立案偵查。（ｃａ）
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/02/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》創科夠穩陣　股價落後上車時機到！
中國故事11/02/2022
《神州經脈》1月信貸數據創天量　人行收水8千億滬綜指周升3%
中國故事11/02/2022
【集採升級】醫保局深化集採釀醫藥股A股股災　中成藥被點名集體暴跌
財經熱話11/02/2022
受累疫情樓市冰封兼高盛下調目標價　地產股普遍下跌
財經熱話11/02/2022
【被低估實力】中芯業績佳　專家直言「平得過分，戥佢唔抵！」
FOCUS11/02/2022
【FOCUS】聯儲偷步突擊加息？　中國寬鬆首戰報捷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金