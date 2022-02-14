【內房困局】官媒：料１月房地產貸款新增約６千億元迎「開門紅」

《經濟通通訊社１４日專訊》內地１月信貸投放井噴，據《上海證券報》從金融管理部門和

多家銀行了解到，１月房地產貸款投放亦迎來「開門紅」，新增規模在去年四季度增長基礎上進

一步提升，預計１月房地產貸款新增約６０００億元（人民幣．下同），較四季度月均水平多增

約３０００億元，其中房地產開發貸款多增約２０００億元，個人住房貸款多增約１０００億元

，金融機構對房地產企業的融資行為持續改善。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，房

地產供需兩端逐步回暖，長效機制積極推進，房地產市場逐步進入良性循環。

在周茂華看來，１月房地產市場融資延續去年１１、１２月以來的回暖態勢。對此，他分析

稱，一是國內金融管理部門及時對部分金融機構的房貸政策執行糾偏，效果明顯，比如：市場普

遍反映房貸審核、放款時間明顯縮短等；二是個別房地產信用風險影響逐步淡出，市場信心明顯

回暖；人行公布的數據顯示，１月居民中長期貸款７４２４億元，盡管同比仍少增，但基本與正

常年份水平相當，顯示房地產融資明顯回暖中；三是隨著房地產市場信用環境改善，金融監管部

門多次重申滿足房企合理融資需求，鼓勵房企通過市場化併購，以及引導金融機構加大保障性租

賃住房信貸等，這些都將明顯緩解房地產融資壓力。（ｗｌ）

