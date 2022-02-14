  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2022 09:20

【內房困局】官媒：料１月房地產貸款新增約６千億元迎「開門紅」

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地１月信貸投放井噴，據《上海證券報》從金融管理部門和
多家銀行了解到，１月房地產貸款投放亦迎來「開門紅」，新增規模在去年四季度增長基礎上進
一步提升，預計１月房地產貸款新增約６０００億元（人民幣．下同），較四季度月均水平多增
約３０００億元，其中房地產開發貸款多增約２０００億元，個人住房貸款多增約１０００億元
，金融機構對房地產企業的融資行為持續改善。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，房
地產供需兩端逐步回暖，長效機制積極推進，房地產市場逐步進入良性循環。
　　在周茂華看來，１月房地產市場融資延續去年１１、１２月以來的回暖態勢。對此，他分析
稱，一是國內金融管理部門及時對部分金融機構的房貸政策執行糾偏，效果明顯，比如：市場普
遍反映房貸審核、放款時間明顯縮短等；二是個別房地產信用風險影響逐步淡出，市場信心明顯
回暖；人行公布的數據顯示，１月居民中長期貸款７４２４億元，盡管同比仍少增，但基本與正
常年份水平相當，顯示房地產融資明顯回暖中；三是隨著房地產市場信用環境改善，金融監管部
門多次重申滿足房企合理融資需求，鼓勵房企通過市場化併購，以及引導金融機構加大保障性租
賃住房信貸等，這些都將明顯緩解房地產融資壓力。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/02/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》創科夠穩陣　股價落後上車時機到！
中國故事11/02/2022
《神州經脈》1月信貸數據創天量　人行收水8千億滬綜指周升3%
中國故事11/02/2022
【集採升級】醫保局深化集採釀醫藥股A股股災　中成藥被點名集體暴跌
財經熱話11/02/2022
受累疫情樓市冰封兼高盛下調目標價　地產股普遍下跌
財經熱話11/02/2022
【被低估實力】中芯業績佳　專家直言「平得過分，戥佢唔抵！」
FOCUS11/02/2022
【FOCUS】聯儲偷步突擊加息？　中國寬鬆首戰報捷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金