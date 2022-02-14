《陶冬天下－陶冬》藥監局緊急批准新冠藥，逐步開放不遠了？

《陶冬天下》國家藥監局１１日在應急審批後，附條件批准了某海外藥廠的新冠病毒治療藥

物的進口注冊。



【國家藥監局應急附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片╱利托那韋片組合包裝進口

注冊】２月１１日，國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應

急審評審批，附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片╱利托那韋片組合包裝（即

Ｐａｘｌｏｖｉｄ）進口注冊。本品為口服小分子新冠病毒治療藥物，用於治療成人伴有進展為

重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎（ＣＯＶＩＤ－１９）患者，例如伴有高齡、慢性

腎髒疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的患者。患者應在醫師指導下嚴格

按說明書用藥，使用中應高度關注說明書中列明的與其他藥物相互作用信息。（來自財聯社

ＡＰＰ）



此藥其實與其它不少藥物有撞車現象，未必是最佳的新冠特效藥，但確是現有的治療藥物中最常

見的。



筆者認為重要的不是這支藥，而是中國在抗疫策略上可能正在發生微妙的改變。動態清零的抗疫

策略在中國十分有效，也取得了舉世矚目的成績，但是長期堅持必然帶來沉重的經濟社會成本，

所以需要準備下一步。更重要的是，已經在全球感染中佔９５％以上的Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳染性

極強，清零難度呈幾何級上升，而死亡率已經降到了流感的平均水平。在防和治之間的權重，也

許需要有一個重新的考量。



英國已經率先取消了所有針對疫情的管控措施，預計絕大多數發達國家會在３－４月開放，令經

濟活動正常化。這給堅持清零政策的中國經濟帶來巨大的挑戰，經濟無法永遠置身於全球循環之

外而生存的，否則從產業鏈到訂單都可能受到衝擊，而內部經濟也會因為疫情的反復而不斷受到

困擾。



筆者大膽推測一下，中國會在５－６月開始，有限度地漸進式地開放邊境。開放速度和力度上一

定是循序漸進的，因為中國暫時沒有群體免疫堡壘，必須防範公共醫療體系遭到擠提。這是一個

摸著石頭過河的過程。



筆者認為邁出下一步之前，首先必須要有特效藥，而且必須要有國產特效藥，在產業鏈上可以自

主、安全、可控。其次，中藥在整個防治藥物體系中必須佔有重要一席。最後，必須在疫情風平

浪靜的時候。然後，在防和治之間作出一個重心轉移。



發達國家都會比中國開放得早，但是中國遲早也會開放。優等生等著其他學生抄卷子，結果發現

其他人全交卷出去玩了。自己也交卷之前會有心理掙扎的，最終還是交卷子離場。《陶冬》（本

文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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