《海納智見－荀玉根》對於碳中和，還有什麼可以期待？

《海納智見》受益於技術進步和政策推動，近兩年來「雙碳」主題已然成為Ａ股市場上表現

最亮 眼的投資主線，我們曾詳細梳理過碳中和帶來的投資機會，包括新能源車、光伏、風電等

，均取得較好的市場表現。那麼，在這些發展相對成熟、市場關注度較高的領域之外，關於碳中

和，還有哪些投資機遇值得期待？



２０２０年９月雙碳政策提出以來，相關配套政策陸續出台。２０２１年１０月碳達峰、碳中和

「１＋Ｎ」政策體系頂層設計出爐，其中《中共中央國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做

好碳達峰碳中和工作的意見》是「１」，在碳達峰碳中和政策體系中發揮統領作用，《２０３０

年前碳達峰行動方案》是「Ｎ」，提出了明確的總體定量目標，並提出了「碳達峰十大行動」，

主要涉及能源低碳化、節能和產業結構調整， 這些將成為未來中國推進雙碳政策的著力點。新

能源大力推進，傳統能源節能減排效果顯著。首先，光伏和風電已具備平價上網條件，新增裝機

量持續增長；其次，新能源汽車銷量持續超預期，滲透率不斷提升；再者，國內碳交易市場建立

，碳交易規模有待擴大。



我們認為傳統製造業將通過技術改造進一步減碳。製造業是中國碳排放的主要源頭之一，尤其是

傳統製造業的能耗通常較高。因此為了實現碳中和目標，製造業需要進行綠色化改造，重要途徑

之一就是從源頭上採用環保材料，２０２１年７月國家發改委印發《「十四五」循環經濟發展規

劃》，重點任務之一就是推行重點產品綠色設計。規劃提出引導企業在生產過程中使用無毒無害

、低毒低害、低（無）揮發性有機物含量等環境友好型原料；推廣易拆解、易分類、易回收的產

品設計方案，提高再生原料的替代使用比例；推動包裝和包裝印刷減量化。傳統製造業可以通過

循環利用和數字化改造來降低生產過程的碳排放。除了材料端，傳統製造企業還需對生產過程進

行綠色化改造，放棄過去粗放的生產模式，通過節能降耗方式進行精細化管理，提高能源利用效

率，才能實現產品全 生命週期的節能減排。



此外，零碳和負碳技術有望突破並加快應用。「零碳」技術是實現能源供給結構轉型的關鍵技術

，目前光伏發電技術已經較為成熟，風力發電技術也在加快應用，未來需要進一步發力氫能技術

。氫能是最環保、最容易獲得的能源，可以做到「零」排放，被譽為「終極清潔能源」。但是，

目前中國氫氣制取和儲運技術薄弱，製取和利用氫能的經濟性還不高。儘管中國政府在消費用氫

上給予大量補貼，實際中用氫價格僅為４０元╱千克左右，但補貼難以長期維持，我們認為未來

制氫技術將成為碳中和的研發應用重點。未來中國將從「碳達峰」過渡至「碳中和」，屆時 「

減碳」技術的貢獻將逐漸變小，而「負碳」技術的重要性上升。負排放技術主要包含碳捕集、利

用和封存（ＣＣＵＳ）及生態碳匯技術。中國ＣＣＵＳ發展較晚，成本依然較高，但政策支持下

發展較為迅速，應用規模不斷擴大。目前中國 ＣＣＵＳ示範項目整體規模較小，成本依然較高

，但未來有望逐步降低，從而達到商用水平。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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