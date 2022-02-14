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14/02/2022 09:05

《股林淘金－林家亨》烏克蘭局勢緊張美股急挫，惟料恒指跌幅有限

　　《股林淘金》美國拜登總統上周五（１１日）再度警告俄羅斯不得入侵烏克蘭，並透露俄羅
斯可能最快本周三（１６日）就會採取軍事行動，美股恐慌指數上升，大市不斷走低，道指下跌
５０３點，納指下跌３９５點。美國電動車板塊全線下跌Ｔｅｓｌａ股價下跌４﹒９３％和
９﹒０７％，中移電車三寶下跌４﹒１９％至４﹒９３％不等，拖累比亞迪（０１２１１）股價
在ＡＤＲ下跌５﹒４１元。港股比例指數約下跌２４３點，其他大市值港股ＡＤＲ跌幅如下：
　　騰訊（００７００）下跌７﹒３６元、阿里巴巴（０９９８８）下跌３﹒１９元、京東集團
（０９６１８）下跌１０﹒０３元、美團（０３６９０）下跌５﹒７３元及港交所
（００３８８）下跌６﹒５１元。
　　預計港股今天（１４日）跟隨美股下跌，但幅度溫和，最終跌幅可能少於約２４０點，國際
油價上升至９３﹒６美元，油股應該表現良好，恒指保歷加通道中軸線２４５５０應該有良好支
持，若恒指回調近這個水平，應該吼低位買入基建股，水泥股及金屬資源股等等，作中線持有。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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