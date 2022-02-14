《股林淘金－林家亨》烏克蘭局勢緊張美股急挫，惟料恒指跌幅有限

《股林淘金》美國拜登總統上周五（１１日）再度警告俄羅斯不得入侵烏克蘭，並透露俄羅

斯可能最快本周三（１６日）就會採取軍事行動，美股恐慌指數上升，大市不斷走低，道指下跌

５０３點，納指下跌３９５點。美國電動車板塊全線下跌Ｔｅｓｌａ股價下跌４﹒９３％和

９﹒０７％，中移電車三寶下跌４﹒１９％至４﹒９３％不等，拖累比亞迪（０１２１１）股價

在ＡＤＲ下跌５﹒４１元。港股比例指數約下跌２４３點，其他大市值港股ＡＤＲ跌幅如下：

騰訊（００７００）下跌７﹒３６元、阿里巴巴（０９９８８）下跌３﹒１９元、京東集團

（０９６１８）下跌１０﹒０３元、美團（０３６９０）下跌５﹒７３元及港交所

（００３８８）下跌６﹒５１元。

預計港股今天（１４日）跟隨美股下跌，但幅度溫和，最終跌幅可能少於約２４０點，國際

油價上升至９３﹒６美元，油股應該表現良好，恒指保歷加通道中軸線２４５５０應該有良好支

持，若恒指回調近這個水平，應該吼低位買入基建股，水泥股及金屬資源股等等，作中線持有。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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