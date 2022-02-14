【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，淨回籠２１００億

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平為２﹒１％。

公開市場本周共３０００億元逆回購到期，周一有２００億元７天期和２０００億元１４天

期逆回購到期，即今日淨回籠２１００億元。周二至周五逆回購到期規模均為２００億元。周五

還有２０００億ＭＬＦ到期，為１年期。（ｃａ）

