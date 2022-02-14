【ＦＯＣＵＳ】白宮煽風點火開戰，烏克蘭人靜賞莎翁劇

【ＦＯＣＵＳ】正當白宮周日（１３日）再次預警，俄羅斯「隨時（ａｎｙ ｄａｙ

ｎｏｗ）」入侵烏克蘭之際，在首都基輔，當地人卻如常進入燈火通明的國家歌劇院，欣賞莎翁

名劇「羅密歐與朱麗葉」；莫斯科就重申，所謂入侵論是「挑釁性猜測」。而繼法國總統馬克龍

上周一（７日）抵達莫斯科斡旋後，德國總理肖爾茨周二（１５日）同將前往當地斡旋。現在的

問題是，到底誰最想俄烏開戰？



＊澤連斯基要求提供俄侵烏證據＊



俄羅斯否認入侵，烏克蘭呼籲冷靜，但美國的煽風點火卻變本加厲－－美卿布林肯形容，俄

羅斯的軍事行動逼在眉睫；盟友加拿大、澳洲跟隨轉移駐基輔大使館人員；拜登據報告知西方領

袖「動手日」最快將在周三（１６日）……

戰雲密布之下，最新消息是，烏克蘭總統澤連斯基要求華府提供俄方侵烏的百分百確切證據

，並邀請拜登在未來數日訪烏以穩定局勢；烏克蘭駐英國大使Ｖａｄｙｍ Ｐｒｙｓｔａｉｋｏ

則表示，如果能避免與俄羅斯的戰爭，該國或同意不加入北約。

是白宮危言聳聽，還是克宮口是心非？對俄羅斯而言，儘管其外匯儲備在去年１２月達到創

紀錄的６３００億美元，但一旦開戰將面臨西方的全面經濟制裁，以及入侵後如何控制一個廣袤

又充滿反抗的鄰國，都將是巨大掣肘。對普京來說，只要烏克蘭一日未正式宣布申請加入北約，

展示籌碼卻引而不發，已足以令北約內部和歐洲安全面臨潛在失衡。



＊拜登謀一石二鳥，２０日成關鍵＊



對民望支持率跌穿４２％的拜登又如何？借北約擴張鞏固美國在歐洲的影響力，以嚴厲經濟

制裁打擊俄羅斯，無疑是一石二鳥的選擇。儘管戰爭和制裁勢將俄羅斯進一步推向中國，但中國

公司（尤其是高科技公司）同將面臨二級制裁風險。

自９０年代以來，北約已先後擴張三次，包括第一輪納入捷克、匈牙利和波蘭；第二輪增加

立陶宛等７個東歐國家；第三輪牽手阿爾巴尼亞、克羅地亞，名列蘇聯解體後實力第二的烏克蘭

，可謂是最後的「肥肉」。而俄烏尚未開戰，歐元就因緊張局勢先跌為敬，兌美元低見

１﹒１３３０；白宮更煞有介事跟４０％天然氣依賴俄羅斯供應的歐洲，商議「保護能源免受供

應衝擊」。

「北極熊」普京和「老狐狸」拜登到底孰真孰假？或都會在周日（２０日）水落石出，因當

天不單是俄羅斯與白俄羅斯軍事演習預設的結束日，亦是北京冬奧的閉幕日，更是俄羅斯

２０１４年入侵克里米亞的周年紀念日。而中國駐烏克蘭大使館最新公告，提及「烏俄當前緊張

關係局勢引發多方關注，出現了各種說法，相互之間不盡一致」，輕描淡寫或已暗示答案。

