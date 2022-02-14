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即市新聞

14/02/2022 12:25

《融天納地－溫天納》續談穩增長及寬信用

　　《融天納地》上周四（１０日）筆者在經濟通中環人欄目中，概括論述中央穩增長的策略，
不少投資界朋友進行跟踪。的確，的確，除了寬信用之外，國家經濟穩增長將助力一系列因素。
目前，內地貨幣政策主要目標為穩增長，採取穩健且略為寬鬆的貨幣政策基調，體現為「寬信用
加寬貨幣」，寬信用正式啟動對股市存在正面較強的拉動作用。
　
　　在結構上，投資市場將更為關注寬信用政策所拉動的受益板塊，如金融、地產、建築、建材
，地產後周期如傢具家電等。在目前的大環境中，投資者可喲提前進行布局。不能否認，新年期
間所顯示的數據反映經濟復甦動力較為疲弱，市場對新年後政策力度有更多的期望。預計上半年
穩增長政策加碼將沿著基建支撐以及地產鬆綁。
　
　　新年後，國家部委延緩了鋼鐵工業碳達峰的時間，也加大了對於保障性租賃住房的支持力度
。地方上現存重大項目的集中開工，另再發力扶助企業發展的獎勵政策。不過，現有穩增長政策
在空間主要屬回補性質，主力調整去年政策過度收緊行業的糾偏。此外，部分則屬早前經濟刺激
政策的落地。政策的調控思路，主要在於釋放動力，故此需要時間窗口去觀察。窗口期或會持續
到兩會期間，屆時若既有的政策發力仍未能緩解經濟下滑風險，將會看到更大力度的政策放鬆。
　
　　首先、基建板塊屬中短線支撐因素，在經濟回穩後。重點將集中在基建板塊的機會。需要留
意，在地方隱性債務嚴監管的約束下，基建投資全年性可持續性較不可能。今年的情況是，基建
「適度超前」，預計基建增長速度呈現前高後低的情況，因基數原因，高位將出現在第二季度，
增長速度可能在超過１５％，隨後將逐步回落。從板塊表現來看，基建板塊（主要指傳統基建）
往往用於穩增長預期，而一旦信貸和經濟企穩，基建板塊的超額收益反而會下降。更需要留意的
是，疫情後新基建和傳統基建的負相關性將更為突顯，這意味著經濟確認企穩後，成增長動力較
佳的新基建板塊更具上升空間。
　
　　因房地產銷售繼續下跌，反過來或導致房地產調控政策存在潛在放鬆空間，最終或轉向全國
層面的實質性鬆綁，如全國性涉及預售資金監管的放鬆。故此，房地產板塊存在若干空間。政策
上，潛在減息、預售資金監管回歸常態、以及更多實質性鬆綁的需求端刺激政策，將達至穩銷售
和穩預期的目的。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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