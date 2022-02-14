《匯市一周－徐惠芳》觀望各國通脹數據，加息周期來臨，外幣回軟

《匯市一周》市場將公布多項重要數據，包括美國１月ＰＰＩ、英國、日本、加拿大將公布

ＣＰＩ。主要央行方面，歐洲央行行長拉加德將參加歐洲議會、美聯儲將公布１月會議紀錄、美

聯儲官員們將繼續發表自己的貨幣政策主張。



美國１月ＣＰＩ年率報７﹒３％，創逾４０年高位。市場認為，聯儲局加息步伐和幅度將較

預期加快，料下月聯儲局議息可能將原先預期加息０﹒２５％調升至０﹒５％，並且可能宣布加

快縮減買債計劃及開始縮減負債表，美元扭轉上周疲弱，重返９６水平。



美國通脹高企問題持續，關注美國１月ＰＰＩ結果，留意出廠價格會否影響未來通脹高企問

題持續。市場估計，美國１月ＰＰｌ月率由前值０﹒２％升至０﹒４％，年率預期由上月

９﹒７％回落至８﹒９％。若ＰＰＩ數據顯示仍然高企，有機會觸動聯儲局加快收緊貨幣政策的

決心，並可能大擔提高加息幅度和步伐。新興市場上的資金有機會加快流向美元，為美元提供更

強支援和上升空間。



另一項短期影響美元走勢的重要因素，是烏俄局勢變化。周末前美軍情報指，俄軍在烏克蘭

邊境已經較前周增強兵力，料軍事行動將最快在周三升級入侵烏克蘭。軍事情報指，美軍已調派

兵力支援烏軍前線，烏國鄰近國家波蘭亦增派兵力慎防美烏俄三軍動武。地緣政治緊張升級，部

分資金流向美元避險，支援美元上升。



ＩＥＡ公布月度報告，１２月經合組織石油庫存減少６０００萬桶，１月份全球石油供應量

增加每日５６萬桶至９８７０萬桶，預計年底ＯＰＥＣ＋有效閒置產能將從每日５１０萬桶降至

每日２５０萬桶；料石油市場將在２０２２年第二季度或下半年轉為供應過剩，預期今年全球石

油需求每日增加３２０萬桶至每日１﹒００６億桶。紐約期油價格上周五歐市，在每桶

９０﹒５５美元水平整固，下方支持８８﹒４０、８４﹒５０美元。



市場預期，英國央行將在５月份之前至少加息５０個基點。英國公布數據，２０２１年

ＧＤＰ年率錄得７﹒５％，為二戰以來新高；１２月季調後對歐盟貿易帳為－４４﹒７８億英鎊

；１２月ＧＤＰ年率為６﹒０％，預期為６﹒３％；月率為－０﹒２％，預期為－０﹒６％；

１２月工業產出年率為０﹒４％，預期為０﹒６％；月率為０﹒１％，預期為０﹒３％；１２月

製造業產出年率為１﹒３％，預期為１﹒７％；月率為０﹒２％，預期為０﹒１％。



英國央行首席經濟學家ＨｕｗＰｉｌｌ指，一旦利率達到１％，央行將很快開始拋售英國國

債的預期。英國國家經濟社會研究院（Ｎｉｅｓｒ）表示，就加息而言，英國央行落後其他國家

至少六個月，甚至可能是九個月。英鎊上周五（１１日）收市，在１﹒３５５０水平整固，上方

阻力１﹒３５８５、１﹒３６４０。



東歐地緣政治局勢緊張，歐洲貨幣或會受到影響。加上歐洲央行表示，歐元區通脹高企問題

持續，但央行無意取消資產買債計劃（ＡＰＰ）和加息。言論使歐元強勢較前周改變，歐元兌美

元由高見１﹒１４９０後回落，重返１﹒１３水平。歐元有機會下探１﹒１２或１﹒１１水平。

技術上，１﹒１２６９及１﹒１２２５為首個支持範圍，下一步將看１﹒１１８５或

１﹒１１３５。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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