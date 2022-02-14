《師傅教路－黃瑋傑》百勝中國去年業績不乏亮點，門店總數創新高

《師傅教路》百勝中國（０９９８７）公布了２０２１年第四季度及全年財務業績報告，雖

然去年第四季度的經營仍受到持續變化的疫情影響，但全年經營業績仍不乏亮點，包括門店總數

創新高，其中肯德基持續開創開店新紀錄，必勝客門店開設再次提速，新開店數為２０１６年以

來新高，而利潤率亦有所提升。Ｌａｖａｚｚａ也取得可喜進展，從４家門店擴張到５８家門店

。



＊全年總收入增近兩成，向兩萬家門店邁進＊



百勝中國２０２１年全年總收入為９８﹒５億美元，較２０２０年同期的８２﹒６億美元增

長１９％（不計及外幣換算影響則增長１２％）；全年系統銷售額同比增長１０％，其中肯德基

和必勝客分別增長８％和１４％；全年同店銷售額下降１％，其中肯德基下降３％，必勝客增加

７％。全年餐廳利潤率為１３﹒７％，上年同期為１４﹒９％。全年經營利潤為１３﹒９億美元

，較２０２０年同期的９﹒６１億美元大幅增長４４％，主要是由於２０２１年第四季度重新計

量之前持有的杭州肯德基股權所產生的非現金收益。全年經調整的經營利潤為７﹒６６美元，較

２０２０年同期的７﹒３２億美元增長５％。全年經調整淨利潤為５﹒２５億美元，較２０２０

同期的６﹒１５億美元下降１５％（不計及公司按市值計價的股權投資於２０２１年帶來的

５２００萬美元淨虧損和於２０２０年帶來的７５００萬美元淨收益，則增長７％）。

集團維持快速開店步伐，全年共開設１８０６家門店，或淨新增１２８２家門店，門店總數

創新高，達到１１７８８家。集團創新的店舖模式令其能下沉到低線城市並在高線城市靈活擴張

。集團將維持嚴謹且系統性的方式開設新店，向２００００家門店的里程碑邁進。



＊新零售業務發展良好，持續增強數字化能力＊



集團的新零售業務抓住居家餐飲需求，發展勢頭良好，２０２１年會員數超過３﹒６億，較

２０２０年增長２０％。有賴於持續增強的數字化能力，集團全年數字化訂單帶來銷售超過７０

億美元，超過公司餐廳收入的８５％。建議買入價３８５元，目標４１０元，止蝕位３７０元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者並未持有上述股票）



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