【新冠疫苗】劉宇隆倡外展隊到校為幼童打針，不贊成兒童獨自留院

《經濟通通訊社１４日專訊》政府宣布明日起降低科興疫苗接種年齡至３歲，疫苗可預防疾

病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆在電台節目上，建議當局盡快組織

外展隊或安排私人執業醫護人員到幼稚園和小學為幼童接種。至於是否應該下調復必泰疫苗接種

年齡至３歲，他表示目前全球未有數據支持有關做法。

劉宇隆指，幼童感染新冠病毒後出現病情較重的原因，或許與過去兩三年疫情導致停課，社

會缺少４類舊有的人類冠狀病毒感染有關，因為本身感染過這４類病毒，會激活體內的Ｔ細胞，

產生交叉免疫，令幼童之後就算感染新冠病毒亦有「跨越式保護」，減輕病情。另一可能的原因

是幼童體型較細小，氣管較窄，感染後較易出現嚴重問題；除此之外，亦不能排除病情嚴重的幼

童本身有免疫功能缺陷。



＊不贊成染疫兒童單獨入院 ＊



醫管局早前指，由於隔離病床爆滿，或未能安排兒童患者的整個家庭送院，劉宇隆不贊成安

排感染兒童單獨入院，指父母陪伴對兒童康復十分重要，單獨入院或造成心理創傷和情緒問題，

認為沒有長期病患的兒童患者，可留在家中隔離治療，但要做好遙距診治配套，醫生每日以視像

跟進病情。

至於一名初步確診的３歲女童情況危殆，劉宇隆指女童因為抽筋，情況急速惡化，有文獻指

新冠病毒可以引致腦炎，加重兒童病情，具體仍有待驗證。（ｈｙ）



