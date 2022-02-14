【新冠肺炎】擅離威院急症室八旬初確男子凌晨被尋回

《經濟通通訊社１４日專訊》一名８６歲男子昨日（１３日）下午在威爾斯醫院急症室等候
入院接受隔離治療期間，在未有通知職員的情況下擅自離開醫院。醫院職員報案，該名男子初步
證實對新冠狀病毒病呈陽性反應。
該名男子凌晨在怡成坊被尋回。他沒有受傷，案件沒有可疑。（ｈｙ）
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