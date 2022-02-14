【新冠肺炎】沙田利安邨利盛樓發現４４宗初陽，須延長圍封至明日

《經濟通通訊社１４日專訊》政府公布，沙田利安邨利盛樓在昨日的圍封行動中，發現４４

宗初步陽性和５宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮，有必要採取果斷行動，決定延長圍

封強檢一日，目標明日約中午１２時完成行動。受檢人士需要在處所等候，按指定安排進行檢測

，政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。（ｃｌ）

