【新冠肺炎】沙田利安邨利盛樓發現４４宗初陽，須延長圍封至明日

《經濟通通訊社１４日專訊》政府公布，沙田利安邨利盛樓在昨日的圍封行動中，發現４４
宗初步陽性和５宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮，有必要採取果斷行動，決定延長圍
封強檢一日，目標明日約中午１２時完成行動。受檢人士需要在處所等候，按指定安排進行檢測
，政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話14/02/2022
俄烏局勢緊張油價創7年高 中石油中海油股價齊攀升
|FOCUS14/02/2022
【FOCUS】白宮煽風點火開戰 烏克蘭人靜賞莎翁劇
|財經熱話14/02/2022
【手機設備】舜宇或形成曙光初現 吼位買入？丘鈦買家趁好消息入市出貨？
|香港要聞14/02/2022
【新冠肺炎】5個小組特區召集人敲定 林鄭指中央是最堅強後盾
|大行報告14/02/2022
【大行炒D乜】五大行齊削信達生物目標 大和最熊睇26蚊
|開市Good Morning14/02/2022
溫傑籲180元分注買入舜宇 料港股10天線見支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰