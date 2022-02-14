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14/02/2022 14:02

【新冠肺炎】沙田利安邨利盛樓發現４４宗初陽，須延長圍封至明日

　　《經濟通通訊社１４日專訊》政府公布，沙田利安邨利盛樓在昨日的圍封行動中，發現４４
宗初步陽性和５宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮，有必要採取果斷行動，決定延長圍
封強檢一日，目標明日約中午１２時完成行動。受檢人士需要在處所等候，按指定安排進行檢測
，政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。（ｃｌ）

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