【企業盈喜】廣匯寶信（０１２９３）料去年多賺不少於１﹒４倍

《經濟通通訊社１４日專訊》廣匯寶信（０１２９３）公布，集團預期截至２０２１年１２

月３１日止年度公司持有人應佔溢利按年錄得不少於１﹒４倍增長。

溢利增長的主要原因是由於年內寶馬及捷豹路虎為主的豪華汽車品牌銷量強勢增長，致使新

車銷量按年大幅增加，以及公司不斷優化管理水平，提升各門店經營能力所致。（ｃｗ）

