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14/02/2022 08:48

【企業盈警】榮陽實業（０２０７８）料去年盈轉虧１﹒６億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》榮陽實業（０２０７８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約１﹒５７億元，２０２０年度純利約９﹒２１億元。
　　該集團指，轉盈為虧主因２０２０年度賣地收益約１７﹒４２億元，並預期經營虧損降至約
１﹒６７億元，因毛利率升２﹒８個百分點，至約７﹒８％，以及財務成本降至約４１６６萬元

　　該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

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