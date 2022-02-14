《日入而息》本港確診首破二千宗，匯豐委任林慧虹為香港區ＣＥＯ

《今天重點》

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本港新增２０７１宗確診，續創單日新高，其中，１９宗屬輸入個案，都是同一航班從印尼抵港

，餘下均是本地個案。另有４５００宗初步陽性病例

匯豐宣布，委任林慧虹擔任香港區行政總裁，即日生效。她於２０２１年９月獲委任為香港區署

理行政總裁，而自２０１７年起，她擔任匯豐香港區營運總監

政府向立法會財委會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資共２７０億元，以推出共４８項第

六輪基金措施，支援受疫情和收緊社交距離措施影響的行業及人士。基金將首度推出臨時失業支

援

教育局宣布，鑑於疫情非常嚴峻，全港幼稚園、中小學及補習學校，將繼續暫停面授課堂及校內

活動至３月６日

華晨中國（１１１４）公布，接獲聯交所之額外復牌指引，要求公司需進行獨立法證調查，以識

別集團自２０１９年起進行的所有未獲授權財務資助，及需公布有關結果、對公司財務及營運狀

況的影響，並採取合適的糾正行動等

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《即日市況》

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恒指低收３５０點報２４５５６，科指跌９４點報５５０２

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《深滬股市》

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滬綜指兩連跌收跌０﹒９８％，券商地產股疲弱

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《美元匯價》

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美匯若企穩９６，有望上試９６﹒３０╱５０

歐元最新報１﹒１３１６╱２０，日圓最新報１１５﹒１７╱２０

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《公司業績》

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星展集團去年純利升４４％至６８億坡元創新高，派息３６仙

星展香港去年純利增加２７％至６８﹒８８億元

歸創通橋（０２１９０）去年毛利升近７倍，惟重申將錄重大虧損

縱橫遊（０８０６９）首九個月淨虧損收窄至９４６萬元，不派息

國際永勝（０８４４１）９個月純利跌３６％至４００６萬元，不派息

醫匯（０８１６１）９個月盈轉虧１６１萬元，不派息

華夏能源（０８００９）９個月虧轉盈３２４萬元，不派息

智昇（０８３７０）年度虧損擴大至３９３９萬元人民幣，不派息

愛世紀（０８５０７）９個月虧轉盈１７６６萬元，不派息

萬勵達（０８４８２）９個月純利升２﹒３倍至１５９４萬元，不派息

萬成環球（０８３０９）９個月純利跌７５％至６５４萬元，不派息

帝國金融（０８０２９）９個月盈轉虧２５３５萬元，不派息

寶聯（０８２０１）半年純利跌３６％至１０５６萬元，不派息

倩碧（０８３６７）９個月純利升０﹒８％至８２３萬元，不派息

比優（０８０５３）９個月純利跌３８％至１﹒２億元人民幣，不派息

ＷＴ集團（０８４２２）半年虧損擴大至６１６萬元，不派息

支付通（０８３２５）９個月虧損收窄至４７６６萬元，不派息

亦辰（０８３６５）首季度虧損收窄至１５５萬元，不派息

大唐潼金（０８２９９）９個月虧轉盈８萬元，不派息

安悅（０８２４５）９個月虧損擴大至３３９８萬元，不派息

彌明百貨（８４７３）９個月純利跌２７％至１５９６萬元，不派息

長城匯理（０８３１５）９個月虧損擴大至２０５９萬元，不派息

大地教育（０８４１７）９個月盈轉虧５６２萬元，不派息

新百利（０８４３９）９個月純利跌９５％至３８萬元，不派息

國茂（０８４２８）９個月虧損擴大至２６８１萬元，不派息

中植（０８２９５）９個月純利升近７倍至５８３７萬元人民幣，不派息

新威工程（０８６１６）９個月純利升２８％至９５２萬元，不派息

齊家（０８３９５）９個月純利跌４２％至６００萬元，不派息

環球印館（０８４４８）９個月純利跌２﹒６％至１９６萬元，不派息

佰悅（０８５４５）９個月盈轉虧６４萬元，不派息

中國創意數碼（０８０７８）半年虧損收窄至４９２４萬元，不派息

中國卓銀（０８０３９）９個月虧轉盈１３６萬元，不派息

英記茶莊（０８２４１）９個月虧損收窄至２７０萬元，不派息

朗華（０８０２６）９個月虧損擴大至２９３７萬元，不派息

ＰＦ（０８２２１）９個月虧損收窄至８６６萬元，不派息

聯旺集團（０８２１７）９個月虧損收窄至５４５萬元，不派息

舍圖（０８３９２）９個月虧轉盈７３７萬元，不派息

金滙教育（０８１６０）９個月盈轉虧１１５萬元，不派息

同景新能源（０８３２６）９個月虧轉盈９００萬元，不派息

華建控股（００４７９）２０２０年度虧損降至４００１萬元，不派息

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《公司資訊》

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比亞迪（０１２１１）申請註冊元宇宙商標

傳匯通達網絡（０９８７８）以下限４３元定價

中海油（００８８３）Ｌｉｚａ二期提前投產

匯聚科技（０１７２９）獲立訊精密購最多７５％，或折讓１％提全購

嘉藝控股（０１０２５）供股獲逾２３％認購，未認購股份作配售

醫思健康（０２１３８）太古城設健康醫療中心及高端影像中心

青島銀行（０３８６６）獲兩股東增持５﹒２６％股權

萬隆控股（０００３０）主席王明輝辭任，執董董明接任

金斯瑞（１５４８）非全資傳奇生物達兩里程碑，收５０００萬美元

匯豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁，即日生效；傳匯控（００００５）裁減瑞士１０１名員工

並縮減日內瓦辦公空間

德視佳（０１８４６）料新收購貢獻ＥＢＩＴ每年增３５％，冀年內在港設旗艦診所

星展香港表示若今年美加息四次，料集團今年平均淨息差達１﹒６５％

渣打香港成首間境外外資行獲中國跨境清算公司直接參與者資格

港鐵（０００６６）二維碼付費服務周日起加入銀聯雲閃付及ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ

螞蟻財富回應葛蘭基金被摘牌：投資者開始配置穩健的固收產品

晨訊科技（０２０００）１月收入按年升１５﹒２％

遠東發展（０００３５）旗下ＢＣ Ｉｎｖｅｓｔ推出澳洲信貸基金

澳能建設（０１１８３）與兩家澳門物管公司簽諒解備忘錄，拓電動車充電系統業務

烯石電車新材料（０６１２８）與市政府簽訂諒解備忘錄，投資石墨深加工生產線

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《國企紅籌》

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長城汽車（０２３３３）擬申請註冊「長城元宇宙」商標

泰格醫療（０３３４７）擬最多５億元人民幣回購Ａ股

上海電氣（０２７２７）旗下天沃擬收購兼籌１０億元人民幣

華晨（０１１１４）２７９億元人民幣減持華晨寶馬研特別息

魯証期貨（０１４６１）建議變更公司名稱「中泰期貨」

華晨中國（０１１１４）接獲額外復牌指引，需進行獨立法證調查

中煤能源（０１８９８）１月商品煤銷量按年跌２０％

南航（０１０５５）１月客運運力投入按年升１９％，貨運跌６％

復宏漢霖（０２６９６）晚期癌症新藥於澳大利亞１期臨床研究完成首例患者給藥

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《神州民企》

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建業新生活（０９９８３）委任史書山為首席執行官

中原建業（０９９８２）執董馬曉騰兼任首席執行官

中創（０１６７８）合資中創優質產品，佔６０％股權

信盛礦業（０２１３３）緬甸礦場暫停開採，日常營運受影響

歌禮製藥（０１６７２）歐洲４國遞利托那韋上市許可申請；歌禮製藥夥上海市公共衛生臨床中

心開展愛滋病功能性治癒研究

中教（００８３９）購回２﹒３５億元２０２４年期換股債，佔總額一成

建業地產（００８３２）更換首席執行官，楊明耀接替王俊

丘鈦科技（０１４７８）１月指紋識別模組銷量修訂至按年升９﹒７％

四環醫藥（００４６０）進一步加強與ＣＢＣ及Ｈｕｇｅｌ在中國合作

賽晶科技（００５８０）自主技術ＩＧＢＴ模組簽訂首訂單

恒大（０３３３３）夏海鈞據報去年拋售美元債及股份，套現逾１４億

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《中國要聞》

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中法簽署第三方市場合作第四輪示範項目清單

乘聯會表示鋰價格暴漲不會嚴重影響內地新能源車需求

人行１００億逆回購利率持平，淨回籠２１００億

官媒表示１月４萬億元信貸投放重點流向基建板塊

人行報告：堅持不將房地產作為短期刺激經濟手段

上海２０２２年首次外資項目集中投資５４﹒４億美元

上海出新政保障新就業形態勞動者權益

上海擬今年底前建設１０家智能製造示範工廠

去年上海進口鑽石貨值逾３３３億增７６﹒１％創新高

北京檢察院對原國開行副行長何興祥決定逮捕

最高檢察院依法對原國家糧食局副局長徐鳴決定逮捕

中證監表示維持現有互聯互通存托憑證跨境資金總額度不變

去年商銀淨利２﹒２萬億人幣增１２﹒６％，利潤率降

華為承建中東和非洲最大低碳數據中心

國資委表示１月央企淨利潤１４２３﹒８億增１０﹒２％

外交部表示中國駐烏克蘭使館目前正常工作

內地打擊冬奧侵權，首例製售盜版冰墩墩被判刑一年

財政部表示今年提前批地方債額度１﹒７９萬億人幣

農發行首次成功發行中長期限櫃台債券，涉資１０億元

特斯拉１月中國產汽車銷量環比降１５﹒５％至不足６萬輛

知乎強調未使用「行為感知系統」監測員工

傳德對華政策轉為強硬，總理擬春季先訪日印

據報印度將再禁用超過５４個中國Ａｐｐ

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《寶島快訊》

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台股大幅收跌１﹒７％，報１７９９７點

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《其他消息》

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陳茂波稱美國加息對本港金融貨幣穩定帶來的風險可控

本港中小企１月營商指數顯著下跌，飲食業和零售業較差

許正宇明日下午就政府綠色零售債券計劃會見傳媒

金管局表示１月外匯基金境外資產減少３２９億元

創科局邀請公司就「香港與以色列研發合作計劃」提交建議

深股通額度全日流出近５億元，外資結束連續三日流入；滬股通額度全日用近２億元，陸股通淨

流出３８億元

中原十大屋苑周末錄１１宗成交，按周回升８３％

利嘉閣延長放盤立即賞活動期限，料全年樓價升一成

畢馬威料本財年赤字３７０億，倡派５０００元電子消費券

利孝和夫人離世享年９８歲，林鄭表示深切哀悼

前香港五屆冠軍練馬師簡炳墀周六晚離世，終年８４歲

據報馮婉眉將重返本港銀行界，任中銀獨立非執行董事

海洋公園夥Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ於虛擬土地建立特色產品及內容

證券行業疫情下如何有效經營

ＡｌｉｐａｙＨＫ易乘碼用戶破百萬，明起覆蓋全港所有專營巴士

中大調查指六成人指現時非買樓合適時機，八成人指樓價過高

南華期貨因違反監管規定遭證監會譴責和罰款４８０萬元

金融學院轄下香港貨幣及金融研究中心發表應用金融研究報告

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《內房困局》

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官媒料１月房地產貸款新增約６０００億元迎「開門紅」

正榮系：澄清網上報道不實，營運仍屬正常

萬科郁亮稱樓市進入「黑鐵時代」，今年背水一戰

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《新冠肺炎》

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本港新增２０７１宗確診，４５００宗初陽案例

醫管局４０名醫護初陽，周三起實施疫苗通行證；醫管局設

支援熱線，擬設指定診所集中處理確診者

５個小組特區召集人敲定，林鄭指中央是最堅強後盾

「火眼實驗室」明起運作，檢測量日達３０萬

教育局表示全港學校維持暫停面授課堂至３月６日

兒科組織建議若確診病童呼吸困難，馬上叫救護車

入口蔬菜批發商表示運費急升十倍令每斤菜價增數十元

入境處一名員工疑染疫，一般查詢熱線今暫停服務

全國本土確診昨增２６宗，９宗無症狀感染轉為確診

勞福局建議高度照顧院舍，每３０名院友設１名保健員

北京教委表示不允許提「未接種疫苗孩子不能上學」要求

國家移民局否認內地恢復出國探親、旅遊等護照辦理

廉政公署調配約１００人的隊伍協助支援抗疫聯絡中心

情人節花店生意或較往年減半，花墟店主減價促銷

擅離威院急症室八旬初確男子凌晨被尋回

沙田利安邨利盛樓發現４４宗初陽，須延長圍封至明日

港粵運輸司機協會：僅少於５０名跨境司機可運菜來港

生產力促進局兩名職員初步確診

第六輪防疫基金加碼至２７０億元，首設臨時失業支援

薛永恒稱研提升安心出行，可自動確認商場公共地方

蘇州現８宗奧密克戎確診，台灣聯電有員工疑似染疫

許正宇稱第六輪防疫基金每月２千支援前線清潔工保安

越南周二恢復正常國際航班出入境

邱騰華稱旅遊業在疫情下首當其衝，未步出危險期

陳帆與內地研究以多種渠道確保本港食品及必需品供應

何栢良稱須加快疫苗接種速度至平均每日３０萬劑

劉宇隆倡外展隊到校為幼童打針，不贊成兒童獨自留院

國家藥監局批准輝瑞新冠口服藥進口註冊

安老服務業表示家屬同意院舍長者接種疫苗比例增逾一倍

接種科興最低年齡周二起降至３歲

中銀香港６名分行員工初步確診，５家分行今起停業

信銀國際銅鑼灣將軍澳分行暫停服務，因有員工染疫

匯豐４間分行今起暫停服務，因有職員確診

恒生銀行天水圍分行暫停服務，一名員工初步確診

招商永隆銀行北角分行有員工初步陽性，已暫停營業

銅鑼灣ＳＯＧＯ崇光百貨情人節停業一天，未交代原因

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