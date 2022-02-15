《運籌帷幄－梁業豪》恒指２４１５０支持為何何這般重要？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和顯著向淡。昨早（１４日）港股低開後呈現急挫，再轉於低位橫行發展，進行整固，乏力

回升。開市後急跌的市況於上周四（１０日）也曾出現過，反映出淡友的反攻誠意。然而，港股

已經短期轉淡嗎？暫時未可肯定，但不少投資者開始有此感覺。自上月３１日低位２３４７０起

的升勢至今仍屬「一浪高於一浪」，雖則於一定程度上已遭破壞。若指數跌越本月８日低位

２４１５０，即可確認好友正式敗退。

陰陽燭日線圖上連續錄得兩支陰燭，保歷加通道中軸支持正受嚴峻考驗；ＲＳＩ現屬利淡，

ＳＴＣ和ＭＡＣＤ則尚屬利好。須提醒大家的，為２４１５０除為前跌浪底外，亦為出現ＳＡＲ

極點高位當日的低位，支持甚為重要。平均線整體分布形勢維持全面利好，惟５天平均線支持已

告失守，２０天平均線則不宜從支持變為阻力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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