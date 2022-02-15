《缸邊隨筆－石鏡泉》不改心態難清零

《缸邊隨筆》原本今日寫股，但見昨日爆４５００宗疫，故改寫疫。京官如有這「症」績，

必炒，但港官在兩制庇蔭下，仍可在位。無問題，只要之後抗疫有成，可以忍你，但如果不改抗

疫心態，仍是口講清零，實則躺平，點忍。有個建議，如日爆１萬宗疫，今時抗疫的負責官員集

體請辭，讓位賢人好不好？



今時疫病已壓垮了本港醫療系統，衞生署已講不少之前的醫療服務要停，醫院無足夠床予新

冠疫病患者，而要人家居隔離，但又無醫療跟上，不就是叫染全家？好命的，就自己好，不好命

就「冚家富貴」，想不到這是一向醫療一流的香港現況，為甚如斯？不也就是那班無前瞻、無危

機意識的ＡＯ官？



爆鑊了，ＡＯ官就推出連串嚴厲措施，宗教場所，關；家庭聚會，刪；檢疫、打針、攞籌…

…。假如這些措施在過年前就提出來，相信就沒有今時的日爆千疫，亦不用累街坊排十多個鐘，

無病都排出病。



是甚麼讓ＡＯ官無前瞻、無危機感？就是他們心底裏不信國內動態清零的一套，而傾向歐美

失效政府的與病毒共存的一套。看，新加坡也不是由「清零」，而在病疫肆虐無力遏疫後低頭與

病毒共存？



港大深圳醫院院長盧寵茂在一個訪問中清楚指出，「與病毒並存」是「與病毒共到黃泉」，

訪問看「盧寵茂反對與病毒共存」。



不少人謂清零的負擔太大，Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ在２月１２日就有文反對清零，Ｈｏｎｇ

Ｋｏｎｇ ｉｓ Ｎｏｔ Ｗｕｈａｎ， Ｉｔ Ｃａｎ＇ｔ Ａｆｆｏｒｄ ａ

Ｌｏｃｋｄｏｗｎ ，但同個Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ在２月９日就有文謂中國的清零策略有益世界

。題目是Ｗｈｙ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｎｅｅｄｓ Ｃｈｉｎａ＇ｓ Ｃｏｖｉｄ Ｚｅｒｏ

Ｓｔｒａｔｅｇｙ。前後矛盾，政治文章而已。



歐美政府之前也曾封城抗疫，有一定成效，但當選民和資本家以封城阻搵食而反對時，歐美

政府就放棄，感染人數更爆炸式上升，他們以為可以達到人人染疫就做到群體免疫，這個消極做

法不是沒有後果的。最近世衞發表報告謂新冠後遺症多達２００多種。意大利天主教聖心大學研

究指出新冠疫後遺症與非典後遺症類似，影響是年計，疲倦、呼吸困難、胸痛，是最常見，這些

後遺症可以維持多久？今時不知，但如長期持續，對個人健康、對國民經濟損害有多大？



＊病毒清零才是健康之道＊



因此與病毒決絕的清零，而不是要人人染疫的與病毒共存，才是保障人民生命、健康之道。



只要港官認識清零是唯一之選時，就要著手補鑊，今時困境是：



（１）病者多、床位不足



這就只好用上方艙醫院，在一切有蓋場館設方艙醫院，將患者自家中移出。居家隔離，在香

港是絕不可能，不少家庭是只得一廁，不是三房兩廁，怎可家居隔離而不感染到家人？沒床就打

地舖，將患者先集中，移離再感染他人的可能性，才可以截斷病毒鏈的傳播。



（２）廣宣傳



在方艙醫院未建起時，也應利用傳媒，尤其是電視，教導必要時居家隔離的防疫安排，亡羊

補牢再不做便晚，如何做，衞生署考慮。



（３）請重視中藥



政府對居家隔離者，有甚麼醫療建議，總不能只是瞓、瞓、瞓嘛，中國的連花清瘟膠囊對新

冠病患者有一定醫療效用，美國醫學機構也有報道，明白衞生署對建議用藥有不少顧慮，但死馬

都要當活馬醫嘛，不醫，馬一定死實。



如果港衞生署認為連花清瘟膠囊無效反而有害，就請教導居家隔離者要服甚麼藥，還是乜藥

都不服，在家等、等、等。



筆者亦請傳媒朋友在港府的疫情新聞會上提問：家居隔離者要自我食甚麼藥？有答案，可以

大大造福病人。



（４）不要以檢測、谷針為唯一工作目標



檢測、谷針要做，但今時如檢測後而不隔離，則檢測何用，打了針不是可防中招，只是可免

中招後發展成重症，此即打了針而染疫仍有可能，打針染了疫而仍無隔離與治療，叫市民怎好？

因此衞生署要對今時醫療劣局，提出可使人安心的醫衞行為建議，光等是最使人失信心。這些心

靈雞湯在目前情況，是有需要的。



（５）擴大封樓



今時已有不少封樓措施，只是封的時間短，未做足必要事務（認真檢測、隔離）就放人，使

到封而不密，今時國家支持有人手了，請擴大封樓以至封小區，做好圍城、圍點才是，在此港官

要放棄一個絕對錯誤的思維，就是人權自由，你的人權自由，是要社會埋單，如人人講這類自由

，不自我約束，甚麼防疫都無用，筆者並非光言外傭，港人自己也是，不去車公廟、不去拜年，

有今天之禍？



國家有了支持，還需要港官有肯承擔、肯真幹，做好一定的封區、隔離才可有望清零。



唔好話我神經過敏，這段新聞錄音，有關去深圳開完中港聯手抗疫會後的負責人安排，請留

心最後一句。特首是否要解解話呢？不改心態，難病毒清零，但香港就可以清零。《資深投資者

石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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