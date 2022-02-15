《專家之言－李偉傑》美儲局應予市場加息預期管理，港股將現調整

《專家之言》困擾大市因素仍然與上周狀況一樣，先以美國面對一月份消費物價指數

（ＣＰＩ）按年增幅達７﹒５％創４０年新高，同時亦超過市場預期７﹒２％，美國今年加息已

毫無懸念，反而是加多少次及會否第一次就加０﹒５厘，若果美國聯儲局主席鮑威爾言論能更確

實給予市場預期的話，反而能釋除市場不確定性，因為早前其講話稱不排除每一次議息會議都會

進行加息，相關言論嚇窒美股市場，使美股早前出現大幅波動，及後多名聯儲局官員稱今年有加

息四至五次機會，在最高通脹下加息合情合理，但作為環球市場焦點的美國聯儲局主席言論過分

偏激的話，亦會使投資市場信心受挫，現時最應該是給予市場加息的預期管理，加息及收表必定

使金融市場受壓力，假若有秩序出現調整的話，環球市場仍然可控，但出現恐慌性資金撤離的話

，震盪幅度可以相當顯著，除非鮑威爾亦想幫美股唧出過多水分來，這就另作別論。



＊寄望以外交化解俄烏局勢，疫情衝擊收租及零售股＊



另外俄羅斯與烏克蘭局勢已維持一段時間，雖然是有機會一觸即發，但仍寄望可以將問題再

次放於談判桌上，以外交途徑化解今次問題。另外本地疫情近期轉趨嚴峻，雖然本地疫情問題對

中資企業未有影響，但本地收租及零售的股份難免受衝擊，再加上市民忙於抗疫，對股市投放熱

情亦大大縮減，短線港股在上衝２５０００點後將開始進行新一輪調整，預料在１００天移動平

均線２４４００點水平見初步支持，另外在外圍消息及局勢不穩下，重要支持位繼續放在５０天

移動平均線２３８００點，但本人估計港股仍繼續審慎樂觀，主因估值吸引外，科網整改消息逐

步淡化，傳統周期性股份亦相繼抬頭，未來若能成功企穩２５０００點以上，港股估值有望進一

步向上修復。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上

發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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