【車股必睇】造車新勢力抬頭，吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！

《經濟通通訊社記者梁凱菱１５日報道》早前強勢的中移動（００９４１）、金融股續回落

，今日接力炒上的是汽車股及醫療股。長城汽車（０２３３３）上日（１４日）收市後公布１月

銷量數據，總銷量跌至四個月新低。綜觀多間車企的１月新能源車銷量，究竟哪隻潛力及值博率

高？



＊長汽上月銷量遜色，行業競爭加劇＊



長汽１月汽車總銷量１１﹒１７萬輛，為去年九月以來最少，按年跌逾１９％，按月亦減少

３１％。多個品牌車型的銷量均錄按年跌幅，其中長城皮卡銷量跌幅最大，逾４２％。雖然歐拉

及坦克品牌齊錄按年升幅，惟以按月比較，分別跌近３８％及逾１３％。單計新能源車，銷量

１﹒３７萬輛，按年升近３４％，按月則跌３８％。

以乘聯會公布的行業數據作比較，內地上月乘用車銷量按年跌逾４％至２１１﹒２萬輛，新

能源車交付量增長逾１倍，至３４﹒７萬輛。由此可見，長汽上月的表現比整體行業更差。

輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上解釋，目前行業競爭加劇，新能源車領域方面，除了「蔚小理」外，亦有哪

吒、零跑、威馬等新勢力，而傳統車企如廣汽（０２２３８）、東風（００４８９）等也加大發

展新能源車力度，均削弱長汽車型的競爭力。



＊廣汽、東風潛力比吉利、長汽高＊



觀乎多間本港上市的車企上月新能源車銷量的表現，比亞迪（０１２１１）毫無懸念排第一

，達９﹒３１萬輛，按月跌幅亦最少，只有不足１％。不過，其後的排名則有變動。吉利

（００１７５）從後趕上，不論新能源及電氣化汽車總銷量，或單計純電動車銷量均超越長汽，

排第二位，佔比亦增至１２％。小鵬（０９８６８）及理想（０２０１５）則排最後，新能源車

銷量分別有逾１﹒２萬輛，惟其按月跌幅均較長汽的少。

黃師傅亦對小鵬、理想投下信心一票，預計月度銷量將升至２萬輛。反觀吉利及長汽，將會

被比下去。至於廣汽旗下埃安新能源，上月銷量達１﹒６０萬輛，且市場對其車型評價不俗，潛

力或比前兩者高。東風方面，其與標緻雪鐵龍集團共同出資的神龍汽車，雖然去年銷量達１０萬

輛，惟閒置產能較嚴重，產能利率用率只有約１０％，可見未有好好利用現有資產。不過，最近

有傳神龍汽車轉售旗下兩個廠房予東風本田，後者則有產能不足問題。若其成功收購有關廠房，

新能源車銷量有望提升，亦有利東風集團的整體銷售，惟這需時推進及觀察。



＊比亞迪看緊關鍵指標！＊



綜合而言，比亞迪的龍頭地位無容置疑，上月新能源車銷量比Ｔｅｓｌａ還有高，後者只有

不足６萬輛。不過，黃師傅提醒，需看緊比亞迪的關鍵指標，即２５０天線。據經驗，股份跌穿

２５０天線後，跌幅不容輕視，從同業吉利、長汽，以至藥明生物可見一斑。考慮到目前比亞迪

的９天ＲＳＩ只有４９，不排除股價正式跌穿２５０天線的可能性，現價約為２３５﹒７元。

撇取比亞迪這入場門檻較高的車股，黃師傅則較看好小鵬及理想。小鵬可於１０天線（約

１４２﹒９元）買入，前低位１２２元止蝕。據《經濟通ＨＶ２報價系統》的大戶追蹤功能，深

圳北水券商－中國創盈市場服務半日淨被動買入小鵬２４６０萬股，為小鵬最大力度淨托價的券

商。補充一點，深圳北水自上周三（９日）起，可以買賣小鵬，惟連續淨買入兩日、共

１０﹒６９億後則未有再明顯增持，即小鵬隨後未有再登上深圳北水十大淨買入股份榜。投資者

需留意港交所於收市後公布的數據，了解計及自動買沽盤後，北水增持小鵬的積極程度。

理想亦值得留意，其目前只有理想ＯＮＥ一款車型，惟銷量已貼近較多車型的小鵬，毛利率

亦較高。理想同樣是獨立股評人林嘉麒ＫＫ造車新勢力的心水，他今午在財經直播節目《ｈｏｔ

ｔａｌｋ １點鐘》表示，部分理由是憧憬其將步小鵬後塵，獲納入北水買賣名單，建議約

１０８元上車，更理想的買入價為２月初的上升裂口頂部１０２﹒９元附近。

值得留意的，是高瓴旗下ＨＨＬＲ Ａｄｖｉｓｏｒｓ上季對新能源車股的持倉有大變動，

大手增持小鵬汽車（ＸＰＥＶ）及理想汽車（ＬＩ）美股，後者更首次躋身高瓴十大持股！「蔚

小理」本來銷量最佳，惟去年已被其餘兩者超越的蔚來（ＮＩＯ），則遭ＨＨＬＲ大手沽出持股

。

至於ＧＸ中國電車（０２８４５），由於其持有寧德時代（深：３００７５０），憂ＥＴＦ

價格受後者影響，黃師傅暫不建議買入，ＫＫ則建議於１３０元或以下才吸納或加注。

