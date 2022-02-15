《盤後部署》北水取態有變影響港股走勢，恒指或下試２３９００點

《經濟通通訊社１５日專訊》恒指今日走勢繼續乏力，低開９８點報２４４５８，曾倒升

１０點，但很快又掉頭回落，半日低收１７２點報２４３８３，午後跌幅一度擴大至３３２點。

科技股普跌。美團（０３６９０）午後跌幅擴大，低見２１２﹒２元，收市跌２﹒５５％，

報２１４元；騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）就微跌不足１％，百度

（０９８８８）逆市微升０﹒３２％。銀行股同樣捱沽，中銀（０２３８８）挫４﹒０９％，為

全日表現最差藍籌；建行（００９３９）跌２﹒９３％；匯控（００００５）跌１﹒７％。國際

油價升逾２％，惟石油股回軟，中石油（００８５７）及中石化（００３８６）都挫逾３％。

醫藥股顯著反彈，藥明生物（０２２６９）升１０﹒０９％，報６１﹒６５元，為全日表現

最佳藍籌；早前有新藥不獲批的信達生物（０１８０１）急升１６﹒７５％；藥明康德

（０２３５９）亦升１２﹒１３％。汽車股個別發展，吉利（００１７５）及比亞迪

（０１２１１）分別升１﹒８３％及２﹒２９％，總銷量跌至四個月新低的長汽（０２３３３）

就跌２﹒４８％。

恒指全日低開低收，收報２４３５５，跌２００點或跌０﹒８２％，主板成交

１１４１﹒３９億元。國企指數報８５２８，跌９０點或跌１﹒０５％。恒生科技指數報

５４９０，跌１１點或跌０﹒２２％。

Ａ股回升。上證綜合指數報３４４６，升１７點或升０﹒５０％，成交３４１６﹒３９億元

人民幣。深證成份指數報１３３４５，升２２２點或升１﹒６９％，成交２２２５﹒８６億元人

民幣。



＊比亞迪明升穿２０天線，有望續升＊



大市方面，成交額較上日多３﹒０１億元，資金淨流入進一步減少至１２﹒０９億元，相信

與北水連續幾天錄得資金淨流出有關。恒指今天收市仍在２月４日的低位２４１４０點之上，惟

北水近期取態有變，明天若然失守２４１００點，就有可能下試２３９００點。

個股方面，比亞迪延續上日升勢。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，比亞迪連續兩日錄得資

金淨流入，是日大戶主動買入比率亦有５８％，情況較上周四及五大為改善。技術上來看，股價

在１月尾跌至２１８元低位後開始反彈，相信此位置為短期支持位。目前１０天線有向上行跡象

，ＭＡＣＤ牛差距開始擴闊，明天若能突破２０天線２４５元水平，有望繼續向上。（ｅｒ）

