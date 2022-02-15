【國際要聞】北韓核試場所在地連日發生微震，初步推測是自然地震

《經濟通通訊社１５日專訊》南韓氣象廳今晨消息，北韓鹹鏡北道吉州郡當天上午６時５２
分發生２﹒５級地震。由於當地設有豐溪里核試設施，引起外間關注。南韓氣象廳分析地震波，
推測是自然地震。
當地昨日下午２時半和７時４７分亦發生過２次微震，強度約為２﹒３級。豐溪里核試設施
於２０１８年４月２０日停止運作，但平壤當局上月暗示，可能恢復核試。（ｊｆ）
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