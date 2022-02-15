【國際要聞】烏克蘭邊境附近俄軍開始撤離

《經濟通通訊社１５日專訊》俄羅斯媒體消息，烏克蘭邊境附近的部分俄軍已完成演習，開

始撤離當地並返回基地。不過，在俄羅斯全國各地的大規模軍演仍會持續。

美國拜登政府早前警告，俄軍最快會在明天入侵烏克蘭。而德國總理肖爾茨今天到訪莫斯科

，與俄總統普京討論烏國局勢。克宮發言人在會前表示，普京願意繼續談判。（ｊｆ）

