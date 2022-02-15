《台股攻略－黃振宇》受外圍市況影響，台股受制萬八關口

《台股攻略》台股今日（１５日）早段曾止跌反彈，其後由航運、觀光及百貨類股份領軍，

帶領加權指數升過萬八點，但電子股尾段受壓，指數最終收１７９５２點，跌４６點，成交金額

縮減至２３１８﹒４億元（新台幣．下同）。

晶圓雙雄升跌不一，台積電收６３３元，微跌０﹒６％；聯電收５３﹒５元，升近１％；其

他電子權值股午後受壓，聯發科跌０﹒５％，友達跌２﹒６％。金控股方面，富邦金收７６﹒６

元，升０﹒７％；遠東銀及國泰金分別升０﹒４％及０﹒２％，而中信金、台新金及元大金等均

跌１％。貨櫃三雄的長榮收１３２元，升１﹒５％；陽明收１１１元，升０﹒５％；萬海收

１７８﹒５元，跌０﹒８％。散裝航運的亞航升５﹒１％，四維航、慧洋─ＫＹ、裕民及正德均

升超過１％。台灣疫情指揮中心規劃於３月中實施調整當地入境檢疫日數至１０日，同時放寬商

務人士入境，此外，台灣觀光局更透露，希望跨境旅遊最快可在第３季開放寬，消息刺激觀光及

百貨類股上揚，洛碁漲停，易飛網升７﹒８％，美食─ＫＹ升３﹒２％，山富升３％，五福、王

品、六角、御頂及力麗店均升超過４％。高端疫苗旗下新冠疫苗在巴拉圭執行三期臨床試驗，期

中分析解盲數據達標，同步取得巴拉圭緊急使用授權（ＥＵＡ），消息刺激股價升至２６５元漲

停，其大股東的基亞及云辰亦曾一度漲停，收市分別升５％及６﹒２％。

烏克蘭及俄羅斯局勢未明，台股亦受外圍市況影響，未能重上萬八關口，預期利淡消息消化

後，大市將築底回升，預料加權指數短期於１７７５０至１８１５０點徘徊，建議投資者在投資

操作上應保持審慎，對升至高位及估值過高的個股份保持觀望。《富邦銀行（香港）證券投資服

務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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