  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/02/2022 17:57

《台股攻略－黃振宇》受外圍市況影響，台股受制萬八關口

　　《台股攻略》台股今日（１５日）早段曾止跌反彈，其後由航運、觀光及百貨類股份領軍，
帶領加權指數升過萬八點，但電子股尾段受壓，指數最終收１７９５２點，跌４６點，成交金額
縮減至２３１８﹒４億元（新台幣．下同）。
　　晶圓雙雄升跌不一，台積電收６３３元，微跌０﹒６％；聯電收５３﹒５元，升近１％；其
他電子權值股午後受壓，聯發科跌０﹒５％，友達跌２﹒６％。金控股方面，富邦金收７６﹒６
元，升０﹒７％；遠東銀及國泰金分別升０﹒４％及０﹒２％，而中信金、台新金及元大金等均
跌１％。貨櫃三雄的長榮收１３２元，升１﹒５％；陽明收１１１元，升０﹒５％；萬海收
１７８﹒５元，跌０﹒８％。散裝航運的亞航升５﹒１％，四維航、慧洋─ＫＹ、裕民及正德均
升超過１％。台灣疫情指揮中心規劃於３月中實施調整當地入境檢疫日數至１０日，同時放寬商
務人士入境，此外，台灣觀光局更透露，希望跨境旅遊最快可在第３季開放寬，消息刺激觀光及
百貨類股上揚，洛碁漲停，易飛網升７﹒８％，美食─ＫＹ升３﹒２％，山富升３％，五福、王
品、六角、御頂及力麗店均升超過４％。高端疫苗旗下新冠疫苗在巴拉圭執行三期臨床試驗，期
中分析解盲數據達標，同步取得巴拉圭緊急使用授權（ＥＵＡ），消息刺激股價升至２６５元漲
停，其大股東的基亞及云辰亦曾一度漲停，收市分別升５％及６﹒２％。
　　烏克蘭及俄羅斯局勢未明，台股亦受外圍市況影響，未能重上萬八關口，預期利淡消息消化
後，大市將築底回升，預料加權指數短期於１７７５０至１８１５０點徘徊，建議投資者在投資
操作上應保持審慎，對升至高位及估值過高的個股份保持觀望。《富邦銀行（香港）證券投資服
務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/02/2022
《神州經脈》MLF超額續做利率不變　A場普升創指飆高3%
財經熱話15/02/2022
平保擬發房企併購主題債拯救內房　股價續受壓再挫逾3%
財經熱話15/02/2022
【車股必睇】造車新勢力抬頭　吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！
香港要聞15/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：無計劃封城　徵用皇后山荔景邨3000公屋作隔離
財經熱話15/02/2022
《大摩VS大和》信達生物新藥不獲批連日急跌今急彈　大摩睇$65大和$26
FOCUS15/02/2022
【FOCUS】搶搭「元宇宙」前仆後繼　今年還看兩焦點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金