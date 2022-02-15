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即市新聞

15/02/2022 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨２４３５２附近伺機買入恒指牛證

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必須性消費業
、綜合企業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
滔搏（０６１１０）、百度（０９８８８）與海豐國際（０１３０８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選華寶國際（００３３６）、華潤電力（００８３６）與龍光集團（０３３８０）。
　　港股開市後，恒指期貨繼續沿著小時圖保歷加通道底部滑落。由於該通道底部正在持續下移
中，價位自然易跌難升。近日跌浪的起點為本月１０日高位２５０５７，價位跌抵２４６４９後
，曾見反彈上２５０１２。若其後運行至今的另一輪跌浪的長度為其１﹒６１８倍，量度跌幅目
標應為２５０１２－（２５０５７－２４６４９）ｘ１﹒６１８＝２４３５２，與暫見低位
２４４０１相近。因此，若無新重大利淡消息出現，價位有望先呈反彈，再定後向。超短線投機
者可開始留意於２４３５２附近，小注買入恒指牛證圖利的機會，看最近一個跌浪的０﹒３８２
倍反彈目標。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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