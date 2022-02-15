《談國論企－黎偉成》中國聯俄抗美備軍事經貿戰

《談國論企》中國與俄羅斯不僅加大在政治、軍事、經貿、科技、能源等合作，更強化反擊

美帝國霸權主義者以「意識形態」的偽議題作圍堵攬炒，特別是捏造、虛設的虛話力圖在軍事上

的攻奸甚至意圖攻擊，由是中俄兩國要更為積極的聯合在軍事、政經和意識形態的備戰，以保國

安民，和桿衛真理和正義，反擊邪惡毒魔！



＊要高舉高打地明確還擊美帝意識形態惡戰＊



我曾多番指出的，是中俄必須更加緊聯繫和合作關係，團結一致，強化即時、有力反擊對美

國處處圍堵攬炒的力量，伸張正義，重點有：

最是重要的，為（一）中俄要在「意識形態」問題上，與美帝國霸權主義者作決戰。此可見

之於中國國家主席習近平於２月４日與俄羅斯總統普京在北京作「冬奧之約」和「新春之會」，

兩國發表的《關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，論及民主問題時，一致認為

「各國人民有權選擇適合本國國情的民主實踐形式和方式」，和「一個國家是否民主，只能由這

個國家的人民來評判」，很有針對性地道破美帝的霸權專制式的假「民主」。美帝從來就以其「

標準」自作主張的在「民主」問題上說三道四，甚至以此對他國進行所謂「顏色革命」，推翻該

國政府以培植親美力量，特別是在中東以及敏感地區等，以掠奪能源及不可告人的政治利益。

尤其嚴重的，是美帝居然以所謂「意識形態」為偽命題打擊中俄，最新的例子有（１）捏造

什麼「新疆滅族」的滑天下之大謊言，並以「意識形態」作「底線」區分，居然使若干天真的西

方國家與美帝聯群結隊的圍堵中國，甚至在「外交抵制」北京冬奧；而（２）「陰毒王」拜登憑

空捏造俄羅斯會出兵「入侵」烏克蘭，即使烏國總統再三表示暫無此象，惟美國仍力逼德國等北

約成員國加強向東移的兵力，同樣是要掩飾拜廝在美國內政和外交上的失敗。引人以笑的，是烏

克蘭總統突邀拜登訪問該國，乃天大的政治幽默！

至於中俄的《聯合聲明》來得及時地重申一直指出的「一個國家是否民主，只能由這個國家

的人民來評判」，對美國的「民主輸出」特別是利用「顏色革命」在政治及經濟等許許多多方面

入侵他國或地區，作為狠狠的批判，尤其是美國的民主制度和所造成的實際後果，千倉百孔，拜

登就完全沒有資格說三道四。

《聯合聲明》強調「各國人民有權選擇適合本國國情的民主實踐形式和方式」，而美國哈佛

大學的一個組織調查發現中國人民對政府的滿意度高達９２％，其他國際調查所達的結果亦大致

相若，更是刺痛美帝的大弱點，因美國的白人對有色人種的國民的種種歧視和打壓，罄竹難書。

由是中國在意識形態的問題上，很有必要與美帝國白人霸權主義者作出正面的「陣地戰」和

「持久戰」，即要研究、組織和部署本國、中俄以至世界其他國家對美的「意識形態」戰鬥，特

別是備受美帝以「顏色革命」侵略的國家，聯合起來抗美反美。



＊要支持俄羅斯反美在烏克蘭問題造假聯群軍壓＊



既然是在意識形態上要作出正面的戰鬥，故（二）中國在軍事上對美帝亦得有備戰的準備，

甚至在美帝衝擊主權、內政等方面作出軍事上的戰鬥，因（Ｉ）拜登以烏克蘭問題對俄羅斯的不

斷造謠、再壓北約其他國家軍事上的挑釁，乃「他山之石」，故中國很有需要研究對俄羅斯在軍

事上的支持，尤其是俄國在中國黃海、台灣海峽等海上，以至陸上與中國的軍演，難得之舉。

既然俄羅斯在烏克蘭問題上受到美帝窮凶極惡的軍事挑釁，中國是有理由如北約的挺美而作

出同樣的挺俄動作，做法可以有（ｉ）應俄羅斯之邀派艦隻到北海進行約定的例行軍演，之後又

應邀友好訪問俄羅港口；（ｉｉ）加緊試射超音速的跨洲長程導彈，巡航南、北兩極；

（ｉｉｉ）加密和強化在台海軍演，和對美艦在相關海域的巡戈作出更嚴重的警告，分散拜登的

注意力和美國海軍的集中力。

要（三）進一步強化與歐亞等各國的政經聯繫及合作，和鞏固與俄羅斯、朝鮮及第三世界國

家或地區的友好關係，是之為反拜登之圍堵和攬炒的其中有效做法。

不可或缺的，更是（四）對美國的一眾惡官劣政客狠狠的作出制裁，尤其是布林肯，在

２０２１年３月１８日在阿拉斯加安克雷奇與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室

主任楊潔箎和國務委員兼外長王毅之會晤，「出人意表」地受到楊潔箎以「中國人不受你這一套

」之語，直斥美方與會者之非。因美方不顧國際外交慣例，妄自「尊大」的以「美國觀」攻擊中

國，甚至干預內政，而布林肯之劣行，使本已是由美方惡炒底下的兩國惡劣關係更劣。此可見布

林肯於過去一年頻頻周遊列國，目的是要聯群結隊圍堵和攬炒中國，使布林肯發起的「政治抵制

」北京冬奧有若干美盟支持，是要在其下台後狠狠打擊。

正因如是，我想起已故中國領導人毛澤東主席當年對美帝國霸權主義者的重重圍堵與攬炒，

提出：「備戰、備荒、為人民」，至今仍然有很大的鼓舞作用，和實際的需要。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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