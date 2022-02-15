《異動股》信達生物升逾１１％，大摩維持「增持」評級

《經濟通通訊社１５日專訊》信達生物（０１８０１）現價升１１﹒３４％，報３１﹒９元

，該股成交約８０４萬股，涉資２﹒４４億元，盤中高見３２﹒１元，最低見２８﹒７元；藥明

康德（０２３５９）升７﹒８８％，報９７﹒８５元；藥明生物（０２２６９）升７﹒５％，報

６０﹒２元；時代天使（０６６９９）升５﹒９９％，報１７０元。

大摩稱，信達生物的產品管線價值被嚴重低估，認為現價水平存在投資機會，因此維持「增

持」評級；基於腫瘤藥物Ｔｙｖｙ的ｔ銷售預期更為保守，下調２０２１－２３年收入及盈利預

測，目標價由９５港元下調至６５港元。

現時，恒生指數報２４５５５，跌１點或跌０﹒０１％，主板成交２７４﹒０１億元。國企

指數報８６１１，跌６點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報５５４４，升４１點或升０﹒７６％

。

即月期指新報２４５５１，升１１４點，低水４點。即月國指期貨報８６１６，升３３點，

高水４點。即月科指期貨新報５５４８，升８０點，高水４點。

上證綜合指數報３４４１，升１２點或升０﹒３６％，成交１０３７﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１３２５５，升１３１點或升１﹒００％，成交６７５﹒２３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信達生物（０１８０１） ３１﹒９元 升１１﹒３４％

藥明康德（０２３５９） ９７﹒８５元 升７﹒８８％

藥明生物（０２２６９） ６０﹒２元 升７﹒５％

時代天使（０６６９９） １７０元 升５﹒９９％

泰格醫藥（０３３４７） ７９﹒１５元 升６﹒６７％

康龍化成（０３７５９） ９０﹒７元 升５﹒９％

四環醫藥（００４６０） １﹒６７元 升４﹒３７％

百濟神州（０６１６０） １２６﹒５元 升４﹒８１％

榮昌生物（０９９９５） ５１﹒６５元 升６﹒２８％

金斯瑞（０１５４８） ２６﹒１５元 升５﹒８７％

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（ａｌ）

