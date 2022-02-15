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15/02/2022 10:12

《異動股》信達生物升逾１１％，大摩維持「增持」評級

　　《經濟通通訊社１５日專訊》信達生物（０１８０１）現價升１１﹒３４％，報３１﹒９元
，該股成交約８０４萬股，涉資２﹒４４億元，盤中高見３２﹒１元，最低見２８﹒７元；藥明
康德（０２３５９）升７﹒８８％，報９７﹒８５元；藥明生物（０２２６９）升７﹒５％，報
６０﹒２元；時代天使（０６６９９）升５﹒９９％，報１７０元。
　　大摩稱，信達生物的產品管線價值被嚴重低估，認為現價水平存在投資機會，因此維持「增
持」評級；基於腫瘤藥物Ｔｙｖｙ的ｔ銷售預期更為保守，下調２０２１－２３年收入及盈利預
測，目標價由９５港元下調至６５港元。
　　現時，恒生指數報２４５５５，跌１點或跌０﹒０１％，主板成交２７４﹒０１億元。國企
指數報８６１１，跌６點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報５５４４，升４１點或升０﹒７６％

　　即月期指新報２４５５１，升１１４點，低水４點。即月國指期貨報８６１６，升３３點，
高水４點。即月科指期貨新報５５４８，升８０點，高水４點。
　　上證綜合指數報３４４１，升１２點或升０﹒３６％，成交１０３７﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１３２５５，升１３１點或升１﹒００％，成交６７５﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信達生物（０１８０１）　　３１﹒９元　升１１﹒３４％
　　藥明康德（０２３５９）　９７﹒８５元　　升７﹒８８％
　　藥明生物（０２２６９）　　６０﹒２元　　　升７﹒５％
　　時代天使（０６６９９）　　　１７０元　　升５﹒９９％
　　泰格醫藥（０３３４７）　７９﹒１５元　　升６﹒６７％
　　康龍化成（０３７５９）　　９０﹒７元　　　升５﹒９％
　　四環醫藥（００４６０）　　１﹒６７元　　升４﹒３７％
　　百濟神州（０６１６０）　１２６﹒５元　　升４﹒８１％
　　榮昌生物（０９９９５）　５１﹒６５元　　升６﹒２８％
　　金斯瑞（０１５４８）　　２６﹒１５元　　升５﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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