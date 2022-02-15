《異動股》平保跌近４％，平安銀行擬發５０億人幣房企併購主題債

《經濟通通訊社１５日專訊》平保（０２３１８）Ｈ股現價跌３﹒８３％，報６４﹒１元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒５％。該股成交約２０７７萬股，涉資１３﹒４６億

元。Ａ股（滬：６０１３１８）現價５３﹒１１元人民幣，跌０﹒７９元人民幣，或跌

１﹒４７％，成交２４﹒８０億元人民幣，涉及４６５０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１﹒５％

。

據《２１世紀經濟報道》指，平安銀行（深：０００００１）於年初向人行報送２０２２年

金融債券發行額度申請。據悉，平安銀行將在核定額度內，計劃於近期啟動首期５０億人民幣房

地產併購主題債券的發行工作，募集資金專項用於房地產項目併購貸款投放。

浦發銀行（滬：６０００００）此前亦公告，於１月２１日簿記發行５０億元房地產項目併

購主題債券。此為金融機構發行的首單房地產項目併購主題債券。

藍籌內銀股捱沽；建行（００９３９）跌３﹒５８％，報５﹒９２元，以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅４﹒２１％；招行（０３９６８）跌３﹒４３％，報６６﹒１元，以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒８４％；中行（０３９８８）跌３﹒１４％，報３﹒０８元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒７５％；工行（０１３９８）跌３﹒４８％，報

４﹒７１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒４６％。

現時，恒生指數報２４３０３，跌２５２點或跌１﹒０３％，主板成交６９０﹒８０億元。

國企指數報８５１０，跌１０７點或跌１﹒２５％。恒生科技指數報５４９２，跌９點或跌

０﹒１８％。

即月期指新報２４３０９，跌１２８點，高水５點。即月國指期貨報８５２０，跌６３點，

高水９點。即月科指期貨新報５４９４，升２６點，高水６點。

上證綜合指數報３４３７，升８點或升０﹒２５％，成交２４４７﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１３２９４，升１７１點或升１﹒３１％，成交３５５３﹒６３億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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平保（０２３１８） ６４﹒１０元 跌３﹒８３％

建行（００９３９） ５﹒９２元 跌３﹒５８％

招行（０３９６８） ６６﹒１０元 跌３﹒４３％

中行（０３９８８） ３﹒０８元 跌３﹒１４％

工行（０１３９８） ４﹒７１元 跌３﹒４８％

中銀（０２３８８） ３０﹒５５元 跌３﹒９３％

匯控（００００５） ５７﹒８５元 跌１﹒９５％

恒生（０００１１） １６５﹒２０元 跌１﹒６１％

中銀（０２３８８） ３０﹒５５元 跌３﹒９３％

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（ｈｃ）

