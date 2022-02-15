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15/02/2022 13:41

《異動股》平保跌近４％，平安銀行擬發５０億人幣房企併購主題債

　　《經濟通通訊社１５日專訊》平保（０２３１８）Ｈ股現價跌３﹒８３％，報６４﹒１元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒５％。該股成交約２０７７萬股，涉資１３﹒４６億
元。Ａ股（滬：６０１３１８）現價５３﹒１１元人民幣，跌０﹒７９元人民幣，或跌
１﹒４７％，成交２４﹒８０億元人民幣，涉及４６５０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１﹒５％

　　據《２１世紀經濟報道》指，平安銀行（深：０００００１）於年初向人行報送２０２２年
金融債券發行額度申請。據悉，平安銀行將在核定額度內，計劃於近期啟動首期５０億人民幣房
地產併購主題債券的發行工作，募集資金專項用於房地產項目併購貸款投放。
　　浦發銀行（滬：６０００００）此前亦公告，於１月２１日簿記發行５０億元房地產項目併
購主題債券。此為金融機構發行的首單房地產項目併購主題債券。
　　藍籌內銀股捱沽；建行（００９３９）跌３﹒５８％，報５﹒９２元，以現價計，該股暫連
跌２日，累計跌幅４﹒２１％；招行（０３９６８）跌３﹒４３％，報６６﹒１元，以現價計，
該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒８４％；中行（０３９８８）跌３﹒１４％，報３﹒０８元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒７５％；工行（０１３９８）跌３﹒４８％，報
４﹒７１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒４６％。
　　現時，恒生指數報２４３０３，跌２５２點或跌１﹒０３％，主板成交６９０﹒８０億元。
國企指數報８５１０，跌１０７點或跌１﹒２５％。恒生科技指數報５４９２，跌９點或跌
０﹒１８％。
　　即月期指新報２４３０９，跌１２８點，高水５點。即月國指期貨報８５２０，跌６３點，
高水９點。即月科指期貨新報５４９４，升２６點，高水６點。
　　上證綜合指數報３４３７，升８點或升０﹒２５％，成交２４４７﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１３２９４，升１７１點或升１﹒３１％，成交３５５３﹒６３億元人民幣


　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平保（０２３１８）　　６４﹒１０元　跌３﹒８３％
　　建行（００９３９）　　　５﹒９２元　跌３﹒５８％
　　招行（０３９６８）　　６６﹒１０元　跌３﹒４３％
　　中行（０３９８８）　　　３﹒０８元　跌３﹒１４％
　　工行（０１３９８）　　　４﹒７１元　跌３﹒４８％
　　中銀（０２３８８）　　３０﹒５５元　跌３﹒９３％
　　匯控（００００５）　　５７﹒８５元　跌１﹒９５％
　　恒生（０００１１）　１６５﹒２０元　跌１﹒６１％
　　中銀（０２３８８）　　３０﹒５５元　跌３﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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