【新冠肺炎】嘉里物流聯網與恒安合營推出新冠病毒快速測試劑

《經濟通通訊社１５日專訊》嘉里物流聯網（００６３６）與恒安國際（０１０４４）聯手

成立的合資企業嘉利安發展有限公司，今天於香港在便利妥品牌旗下推出名為「便利析」的新型

抗原ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２檢測試劑盒（膠體金法），以助阻截新冠病毒疫情蔓延，保護大眾。

「便利析」測試劑包括鼻拭子╱深喉和口含拭子兩種，並獲證能有效檢測包括Ｄｅｌｔａ及

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種的新冠病毒。根據德國Ｐａｕｌ－Ｅｈｒｌｉｃｈ－Ｉｎｓｔｉｔｕｔ

（ＰＥＩ）到２０２２年１月３１日為止共測試了市場上共１９９種產品的測試結果，「便利析

」之按鼻拭子採樣方法的整體靈敏度排名前十。測試劑適用於大型檢測，能於１５分鐘內提供測

試結果，並易於使用、高度穩定，且價格較低。

嘉里物流聯網綜合物流副總裁劉健培表示，憑藉嘉里物流聯網廣泛的物流網絡及便利妥品牌

的信心保證，嘉利安將為此需求殷切的解決方案提供高效的配送，且貨源充足，以滿足目前對大

批量快捷易用測試劑的需要。

恒安集團執行董事兼財務總監李偉樑表示，為響應政府呼籲市民自願檢測，嘉利安與便利妥

在此富挑戰性時刻攜手推出「便利析」測試劑。（ｂｉ）

