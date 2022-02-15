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15/02/2022 17:54

【北水炒Ｄ乜】淨流入０﹒８億人幣，買藥明沽建行

　　《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指低開９８點，報２４４５８點。最高升１３點報
２４５７０點，最低跌３３６點報２４２１９點。恒指收報２４３５５點，跌２００點或
０﹒８２％。
　　按額度計算，北水全日淨買入０﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是藥明生物
（０２２６９）、小鵬汽車（０９８６８）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多的依次是建
設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１１４１﹒３９億元增加０﹒３％。其中港股通成交２６１﹒９億元，佔總成交
２２﹒９％。

＊平安銀行擬發房地產併購債惹遐想＊

　　據《２１世紀經濟報道》指，平安銀行（深：０００００１）於年初向人行報送２０２２年
金融債券發行額度申請。據悉，平安銀行將在核定額度內，計劃於近期啟動首期５０億人民幣房
地產併購主題債券的發行工作，募集資金專項用於房地產項目併購貸款投放。
　　　浦發銀行（滬：６０００００）此前亦公告，於１月２１日簿記發行５０億元房地產項目
併購主題債券。此為金融機構發行的首單房地產項目併購主題債券。
　　藥明生物升１０﹒０９％報６１﹒６５元，北水淨買入７﹒９億元；小鵬汽車升０﹒６２％
報１４６﹒２元，北水淨買入２﹒３億元；中國神華跌０﹒６９％報２１﹒６５元，北水淨買入
１﹒１億元。
　　建設銀行跌２﹒９３％報５﹒９６元，北水淨賣出５﹒８億元；工商銀行跌２﹒６６％報
４﹒７５元，北水淨賣出４﹒２億元；美團跌２﹒５５％報２１４元，北水淨賣出３﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　７﹒９０
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　　２﹒２６
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　　１﹒１３
　　四環醫藥　（００４６０）　　　　　　０﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－５﹒８０
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－４﹒２３
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒３６
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　－３﹒０４
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－２﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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