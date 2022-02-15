《美元走勢－羅明立》歐元阻力在１﹒１３８０，可高位做空

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒３５ １１５﹒５６ １１５﹒２８

歐元╱美元 １﹒１３１８ １﹒１３２２ １﹒１３０３

英鎊╱美元 １﹒３５２９ １﹒３５４６ １﹒３５２８

美元╱瑞郎 ０﹒９２４０ ０﹒９２４５ ０﹒９２３５

美元╱港元 ７﹒８０３０ ７﹒８０３３ ７﹒８０１０

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《美元走勢》市場一直傳出俄羅斯將於明天（１６日）入侵烏克蘭，市場避險情緒持續，金

價油價持續上升。美國聖路易斯聯儲主席布拉德重申希望７月前合共加息１％，認為需令外界相

信聯儲局會捍衛通脹目標，不過，有其它官員指加息幅度應根據情況而定，美匯指數升至

９６﹒５０關口前受阻。市場密切關注今晚美國１月ＰＰＩ結果。

歐洲央行行長拉加德重申不會在結束資產購買之前加息，央行貨幣政策取決於經濟數據，預

計歐元區今年一季度經濟增速將放緩，通脹預料將在年內回落，央行的任何行動將循序漸進進行

。拉加德此番言論被認為偏鴿，歐元曾經跌至１﹒１２８０。現時阻力在１﹒１３８０，可高位

做空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６５ １﹒１２８０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３５００ １﹒３６００ １﹒３４５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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