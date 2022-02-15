政府首次發行綠色零售債券，發行額６０億元，息率不少於２厘

《經濟通通訊社１５日專訊》政府首次發行綠色零售債券，目標發行規模最多６０億元，條

款與現行ｉＢｏｎｄ接近，年期為３年期，保底息率為２厘，每半年派息一次，每手１萬元，認

購期由３月１日上午９時至１０日下午２時。所有持有香港身分證的個人投資者可透過配售銀行

、證券經紀、香港中央結算公司認購。綠債發行日為３月２２日，於３月２３日於聯交所上市及

買賣。

政府指，綠債每６個月付息，以相關的利息釐定日所釐定並公布的年息付息，以浮息與定息

較高者釐定，浮息為與通脹掛勾的部分，而定息為２厘。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，發行綠色債券所募集的資金，只會為一個或多個符合「

合資格類別」的綠色項目融資或再融資，項目範疇包括可再生能源、污染預防及管控、能源效益

和節約能源、自然保育╱生物多樣性、廢物管理及資源回收、綠色建築、清潔運輸、水及廢水管

理，以及適應氣候變化等。當局舉例指，合資格的項目如有機資源回收中第２期，綠在灣仔、智

管網、啟德發展區新急症醫院等。

許正宇續指，政府綠色債券計劃督導委員會負責監察政府綠色債券計劃的執行工作，與普遍

ｉＢｏｎｄ不同，所募集的資金在未分配予合資格項目前，會記入基本工程儲備基金。有待分配

的募集資金會保存在基本工程儲備基金，作為財政儲備中營運及資本儲備的一部分。（ａｃ）







