【內房困局】惠譽降正榮地產評級至「Ｂ」，展望調整為負面觀察

《經濟通通訊社１５日專訊》評級機構惠譽將正榮地產（０６１５８）長期發行人違約評級

由「Ｂ＋」下調至「Ｂ」，評級展望從「穩定」調整為「負面觀察」。

惠譽稱，調低評級因公司在解決２０２２年大量資本市場債務到期方面進展有限。正榮地產

仍然無法進入資本市場，認為公司可能必須主要依靠合同銷售產生的現金，來償還２０２２年到

期的資本市場債務。（ｂｉ）

