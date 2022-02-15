【新冠肺炎】據報證監會周四與證券界開會，商討應對疫情惡化方案

《經濟通通訊社１５日專訊》據《星島日報》報道，香港證監會向證券業界發送電郵，擬於
周四（１７日）召開會議，其中一項議題是疫情惡化形勢下應對破壞性事件的方法。
會議的其他議題包括管理商業電子郵件洩露和經紀保險的風險，投訴處理等。香港證監會回
應《星島日報》詢問時表示，將與業界保持良好溝通，聆聽業界需求。（ｃｗ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|開市Good Morning15/02/2022
黃師傅料油價於100美元前回吐 中海油跌穿9.5元止賺
|大行報告15/02/2022
【大行炒D乜】四大行維持舜宇目標評級 瑞信最牛睇$295
|財經熱話14/02/2022
【預算前瞻】畢馬威料本財年赤字370億 倡派五千元電子消費券
|中國故事14/02/2022
《神州經脈》人行續釋寬信用訴求 惟收水加速A場再跌 外資轉走
|財經熱話14/02/2022
【內房困局】售產降級欠債 負面消息再連環爆 內房股全線急跌
|財經熱話14/02/2022
俄烏緊張油價創7年高疊加高息，油股進可攻退可守？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰