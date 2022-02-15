【新冠肺炎】據報證監會周四與證券界開會，商討應對疫情惡化方案

《經濟通通訊社１５日專訊》據《星島日報》報道，香港證監會向證券業界發送電郵，擬於

周四（１７日）召開會議，其中一項議題是疫情惡化形勢下應對破壞性事件的方法。

會議的其他議題包括管理商業電子郵件洩露和經紀保險的風險，投訴處理等。香港證監會回

應《星島日報》詢問時表示，將與業界保持良好溝通，聆聽業界需求。（ｃｗ）

