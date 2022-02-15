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15/02/2022 11:04

【新冠肺炎】食環署衞生督察初步確診，灣仔辦事處今日關閉

　　《經濟通通訊社１５日專訊》食物環境衞生署發言人今日表示，該署一名衞生督察初步確診
２０１９冠狀病毒病。
　　該名員工於食環署位於皇后大道東２５８號一樓的辦事處上班，最後上班日期為２月１０日
，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。
　　食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測
。食環署位於該址的食物進口商╱分銷商登記及進口簽證辦事處在今日關閉，並預計於明日恢復
服務。（ｃｌ）

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