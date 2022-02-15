《經濟通通訊社１５日專訊》食物環境衞生署發言人今日表示，該署一名衞生督察初步確診
２０１９冠狀病毒病。
該名員工於食環署位於皇后大道東２５８號一樓的辦事處上班，最後上班日期為２月１０日
，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。
食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測
。食環署位於該址的食物進口商╱分銷商登記及進口簽證辦事處在今日關閉，並預計於明日恢復
服務。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
15/02/2022 11:04
【新冠肺炎】食環署衞生督察初步確診，灣仔辦事處今日關閉
《經濟通通訊社１５日專訊》食物環境衞生署發言人今日表示，該署一名衞生督察初步確診
２０１９冠狀病毒病。
該名員工於食環署位於皇后大道東２５８號一樓的辦事處上班，最後上班日期為２月１０日
，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。
食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測
。食環署位於該址的食物進口商╱分銷商登記及進口簽證辦事處在今日關閉，並預計於明日恢復
服務。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|市場動向15/02/2022
節日不斷 使費大 如何減輕還款壓力
|市場動向15/02/2022
安永助企業4D數碼轉型 提升營運效益
|開市Good Morning15/02/2022
黃師傅料油價於100美元前回吐 中海油跌穿9.5元止賺
|大行報告15/02/2022
【大行炒D乜】四大行維持舜宇目標評級 瑞信最牛睇$295
|財經熱話14/02/2022
【預算前瞻】畢馬威料本財年赤字370億 倡派五千元電子消費券
|中國故事14/02/2022
《神州經脈》人行續釋寬信用訴求 惟收水加速A場再跌 外資轉走
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰